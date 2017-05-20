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ЛАДА.kz » Происшествия

Опубликовано: Сегодня, 10:40

Просмотров: 3082

В пригороде Актау отверженный поклонник ранил девушку и застрелился

Инцидент произошел в поселке Баскудук вечером 19 мая. По информации сотрудников Скорой медицинской помощи Мунайлинского района, молодой человек выстрелил из табельного оружия в девушку и в ее брата, а затем в себя. Пострадавшие доставлены в МОБ с множественными травмами.

Фото Lada.kz
По предварительной информации, парень 1992 года рождения, совершивший выстрелы, работал в охранном агентстве.

- Молодой человек выстрелил из табельного оружия в девушку, которая не отвечала на его чувства, и в ее брата. После застрелился, - сообщили сотрудники Скорой медицинской помощи Мунайлинского района.

Пострадавшие в тяжелом состоянии были доставлены в Мангистаускую областную больницу (МОБ) примерно в 22:00 часов.

- Парень 1995 года рождения с множественными травмами, открытым переломом левой кисти и переломом правой бедренной кости, множественными ушибленными ранами в области обеих нижних конечностей. Девушка 1990 года рождения с множественными ушибленными ранами в области бедер, частичным повреждением мышцы бедра. Сейчас их состояние оценивается как средней степени тяжести. Брат и сестра находятся в отделении травматологии МОБ. Их состояние оценивается как стабильно тяжелое, - рассказал Ануар Ашир, ортопед-травматолог МОБ.

Стрелявший молодой человек также был доставлен в МОБ в состоянии клинической смерти. Позже парень скончался, не приходя в сознание.

В ДВД Мангистауской области пока не комментируют происшествие. О подробностях инцидента мы сообщим позже.

Светлана Антонова, Гульмира Садырова


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Комментарии ( 8 )

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Васьвась (Посетители) Сегодня, 13:34
Цитата: tag_92
Возможно, если бы девушка ответила взаимностью, этого не случилось бы.

Если и брат девушки ответил взаимностью, в живых остались все трое? Странная у вас логика.

Цитата: Ян
судя по статье таких переломов и повреждений потерпевшим причинил ужс,топтал он их походу.

У девушки все травмы в районе бедер. По ходу попытка износа была перед тем как он палить в нее начал. У брата травмы рук. По ходу морду маньяку бил. Когда охранник понял, что с двоими не справится, пустил в ход табельное оружие, как и положено трусу. huh
 
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  • Швейк
  • pic
  • Ян
 Валерий_М (Посетители) Сегодня, 13:14
Ян,
Если женщина ничего не умеет, она идет работать проституткой. Если мужчина ничего не умеет, он идет работать охранником. А почему — да потому что в основе и того и другого лежит одно и то же — спать за деньги… crazy
 
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ROBIN (Посетители) Сегодня, 13:09
Молодой человек который выстрелил работает в спец.службе охраны(11мкр), гос.орган который охраняет гос.учреждения
 
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  • Юрий Спассков
  • Валерий_М
  • шевченко
 Ян (Посетители) Сегодня, 13:06
Встречал не один раз среди охранников(сторожей)откровенных отморозков и дураков которым не то что оружие рогатку доверять нельзя. В аэропорту когда то и среди охраны были такие и в резиденции такие есть или были будем говорить. Как их набирают и по какому принципу,судя по статье таких переломов и повреждений потерпевшим причинил ужс,топтал он их походу. Хорошо хоть додумался застрелиться таким жить тяжело и для общества они опасны.
 
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manwyk (Посетители) Сегодня, 12:27
Видимо чувствовала опасность исходящую от него,но,не повезло,попалась в сферу интересов неадеквата.

Еще не известно,что хуже,извращенный ум или извращенная чувственность.
 
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tag_92 (Посетители) Сегодня, 11:39
Мексиканские страсти. Возможно, если бы девушка ответила взаимностью, этого не случилось бы. Все таки любовь коварная штука.

Жена оставила меня с дочкой. За час она села мне на лицо два раза, стукнула бутылочкой по голове, укусила за нос. Я выменял свой телефон на ключики от машины. Боже, и этой Женщине всего 1 годик
 
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  • botden
  • Сергей Владимиров
 Крадун (Посетители) Сегодня, 10:57
В пригороде Актау отверженный поклонник ранил девушку и застрелился сам

Ну критин!!Весна бьёт в мозг!Дай Бог что бы девушка и её брат поправились.
 
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  • botden
  • nadiuna
  • Сергей Владимиров
  • Ян
 Лесник (Посетители) Сегодня, 10:44
Травмат иногда спасает жизни..
 
 

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