В пригороде Актау отверженный поклонник ранил девушку и застрелился

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По предварительной информации, парень 1992 года рождения, совершивший выстрелы, работал в охранном агентстве.



- Молодой человек выстрелил из табельного оружия в девушку, которая не отвечала на его чувства, и в ее брата. После застрелился, - сообщили сотрудники Скорой медицинской помощи Мунайлинского района.



Пострадавшие в тяжелом состоянии были доставлены в Мангистаускую областную больницу (МОБ) примерно в 22:00 часов.



- Парень 1995 года рождения с множественными травмами, открытым переломом левой кисти и переломом правой бедренной кости, множественными ушибленными ранами в области обеих нижних конечностей. Девушка 1990 года рождения с множественными ушибленными ранами в области бедер, частичным повреждением мышцы бедра. Сейчас их состояние оценивается как средней степени тяжести. Брат и сестра находятся в отделении травматологии МОБ. Их состояние оценивается как стабильно тяжелое, - рассказал Ануар Ашир, ортопед-травматолог МОБ.



Стрелявший молодой человек также был доставлен в МОБ в состоянии клинической смерти. Позже парень скончался, не приходя в сознание.



В ДВД Мангистауской области пока не комментируют происшествие. О подробностях инцидента мы сообщим позже.



Светлана Антонова, Гульмира Садырова