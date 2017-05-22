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ЛАДА.kz » Происшествия

Тимур Ниталиев

Опубликовано: Сегодня, 14:57

Просмотров: 3524

В 23 доме 11 микрорайона Актау на рабочего упал бетонный козырек

О происшествии сообщили жильцы дома. Пострадавшего госпитализировали в Мангистаускую областную больницу (МОБ). Врачи оценивают состояние пациента как тяжелое.

Фото Рашида Исмагилова
Инцидент, по сообщению очевидцев, произошел сегодня, 22 мая, в 10:15. Бригада рабочих, как рассказали жильцы дома, демонтировала бетонный козырек. Во время работы конструкция упала на одного из рабочих. Скорую помощь вызвали очевидцы происшествия.

- Пострадавшего мужчину 25-30 лет в тяжелом состоянии доставили в больницу в 10:30. Его госпитализировали в реанимационное отделение. Диагностирована тяжелая сочетанная травма и травматический шок. Сейчас больной проходит полное обследование. Позже определим, в какое отделение его госпитализировать. Козырёк, который упал, находился в аварийном состоянии. У мужчины сломаны тазовые кости. Подозреваем повреждение внутренних органов, - рассказал Надиркожа Мусаев, заведующий отделением экстренной помощи МОБ.



Видео очевидцев и Рашида Исмагилова


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Комментарии ( 4 )

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веня (Посетители) Сегодня, 17:12
Потому что строительство в Актау никто не контролирует. Все строят гастробайтеры подешевле. Когда уже строительством проверяющие займутся. Хотя бы начали лицензии проверять. А то полезли в стройку кто попало. Дешевизной все перебили. А дешевле вот так получается.

Просто не специалисты работали. Не грамотно, не соблюдая технику безопасности, сто процентов без шлема.
 
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шевченко (Посетители) Сегодня, 16:30
На этом закончилась дешёвая замена козырьков. Теперь ЖЭКовцам придётся по полной программе: обследование-комиссия-эскизный проект-рабочий проект-экспертиза-разрешение на производство работ-подрядчик с лицензией... А это удорожание раз в 10 (минимум). И всё это ляжет на плечи жильцов. Из-за одного недотёпы попадают все.

Водку перед баней нельзя, а в баню после водки можно!!
 
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albatross (Посетители) Сегодня, 16:07
Говорят "Ломать-не строить!",так ведь найдутся же такие,что вместо того,чтоб что-то сломать--сломают себе жизнь...(или,не дай бог,отнимут чужую)
Парню-скорейшего выздоровления.
 
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Xoxma80 (Посетители) Сегодня, 16:00
Невооруженным взглядом видно,что козырьки во многих микр-нах стали ветхими. Просто старые уже они. Крошка.
 
 

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