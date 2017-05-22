В 23 доме 11 микрорайона Актау на рабочего упал бетонный козырек

Инцидент, по сообщению очевидцев, произошел сегодня, 22 мая, в 10:15. Бригада рабочих, как рассказали жильцы дома, демонтировала бетонный козырек. Во время работы конструкция упала на одного из рабочих. Скорую помощь вызвали очевидцы происшествия.- Пострадавшего мужчину 25-30 лет в тяжелом состоянии доставили в больницу в 10:30. Его госпитализировали в реанимационное отделение. Диагностирована тяжелая сочетанная травма и травматический шок. Сейчас больной проходит полное обследование. Позже определим, в какое отделение его госпитализировать. Козырёк, который упал, находился в аварийном состоянии. У мужчины сломаны тазовые кости. Подозреваем повреждение внутренних органов, - рассказал Надиркожа Мусаев, заведующий отделением экстренной помощи МОБ.