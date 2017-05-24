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ЛАДА.kz » Происшествия

Светлана Антонова

Опубликовано: Сегодня, 15:34

Просмотров: 1161

В Актау водителя увязшего в грязи на тротуаре Lexusа привлекли к административной ответственности

Героя «Народных новостей», автомобиль которого во время дождя увяз в грязи, оштрафовали за нарушение правил остановки транспортных средств на тратуаре.

фото из архива Лады
- Водитель автомобиля понесет ответственность по статье 597 ч.2 КАОП РК (Нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств на тротуаре, а также остановка или стоянка транспортных средств на клумбах, детской или спортивной площадке), - сообщили в пресс-службе ДВД Мангистауской области.

Наказание по данной статье влечет штраф в размере пятнадцати месячных расчетных показателей.

Напомним, видео под названием «Говорят, хотел объехать пробку», на кадрах которого запечатлен увязший в грязи на тротуаре автомобиль марки Lexus на сайт Lada.kz прислали очевидцы.


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Комментарии ( 3 )

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Восставший (Посетители) Сегодня, 17:50
А если под днищем еще какой-нибудь узел погнулся или сломался, глушитель и т.д., еще расходы на ремонт. Запчасти оригинал стоят копеечку.... Сейчас думает, лучше бы я туда не поехал. Это надо на эстакаду заехать, всё "Кершером" отмыть от глины, чтобы поломки было видно и в мастерскую.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Ололошка
 Ян (Посетители) Сегодня, 17:18
Цитата: Я
эх Лехус со всех сторон облажался.

Штраф тридцатка + эвакуатор,да и стыдно небось. podmig Какой ни какой , а конфуз.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • Ян
  • Mona
 Я (Посетители) Сегодня, 16:56
эх Лехус со всех сторон облажался. podzatylnik
 
 

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