В Актау водителя увязшего в грязи на тротуаре Lexusа привлекли к административной ответственности

фото из архива Лады
- Водитель автомобиля понесет ответственность по статье 597 ч.2 КАОП РК (Нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств на тротуаре, а также остановка или стоянка транспортных средств на клумбах, детской или спортивной площадке), - сообщили в пресс-службе ДВД Мангистауской области.
Наказание по данной статье влечет штраф в размере пятнадцати месячных расчетных показателей.
Напомним, видео под названием «Говорят, хотел объехать пробку», на кадрах которого запечатлен увязший в грязи на тротуаре автомобиль марки Lexus на сайт Lada.kz прислали очевидцы.
Наказание по данной статье влечет штраф в размере пятнадцати месячных расчетных показателей.
Напомним, видео под названием «Говорят, хотел объехать пробку», на кадрах которого запечатлен увязший в грязи на тротуаре автомобиль марки Lexus на сайт Lada.kz прислали очевидцы.