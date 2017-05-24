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ЛАДА.kz » Происшествия

Светлана Антонова

Опубликовано: Сегодня, 20:36

Просмотров: 3672

В ДТП на трассе Актау-Жанаозен пострадали 13 человек

На трассе Актау-Жанаозен столкнулись автомобили «ГАЗель» и «Лада Ларгус». В ДТП пострадали 13 человек, часть из них госпитализирована, сообщили в Центре медицины катастроф Мангистауской области.

Кадр видео
Авария на трассе Актау-Жанаозен, по словам очевидцев, произошла сегодня, 24 мая. Столкнулись автомобили «ГАЗель» и «Лада Ларгус». В результате ДТП травмы получили 13 человек.

Шестеро из них доставлены в больницу поселка Жетыбай с черепно-мозговыми травмами и ушибами различной степени тяжести. Остальные пострадавшие были отпущены домой после оказания первой медицинской помощи, пояснили в Центре медицины катастроф.

Подробности аварии выясняются.



Видео предоставлено пользователями Lada.kz


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Комментарии ( 4 )

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xerox (Посетители) Сегодня, 22:50
Дай Аллах им силы! Пусть поскорее выздаравливают.
P.S.Смешные комментаторы:ДПС, мат.
 
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Сура (Посетители) Сегодня, 21:03
Гонки по горизонтали.
 
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Тина (Посетители) Сегодня, 20:58
Отец ехал в этой газели, даже на видео видно. 3 человек вообще говорит не ходячие , их в больнице узеня оставили. Отец вылетел из газели, сказал что чудом она пролетела мимо и на него не упала. Палец оторвало один((( Сказал что кто то на обгон пошёл по встречке. Но он был в шоковом состоянии, может ситуацию не точно понял.

Землю крестьянам! Фабрики рабочим! А мне лексус и бусики)
 
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marskat (Посетители) Сегодня, 20:57
может пора ментов там по периметру ставить? одни аварии
 
-1
  • KAZAKH-BOY
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  • Ян
  • Юрий Спассков
 37090 (Посетители) Сегодня, 20:38
Одно и тоже. Газель-Ларгус. Ларгус -Газель.Актау-Жанаозен
 
 

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