В ДТП на трассе Актау-Жанаозен пострадали 13 человек

Авария на трассе Актау-Жанаозен, по словам очевидцев, произошла сегодня, 24 мая. Столкнулись автомобили «ГАЗель» и «Лада Ларгус». В результате ДТП травмы получили 13 человек.Шестеро из них доставлены в больницу поселка Жетыбай с черепно-мозговыми травмами и ушибами различной степени тяжести. Остальные пострадавшие были отпущены домой после оказания первой медицинской помощи, пояснили в Центре медицины катастроф.Подробности аварии выясняются.