В центре Актау автомобиль Hyundai Accent вынесло на тротуар в результате ДТП

- Hyundai Accent двигался со стороны мечети и поворачивал налево на дорогу между 11 и 11А микрорайонами. Nissan Tiida двигался по дороге между 11 и 12 микрорайонами прямо, в сторону мечети, - рассказали сотрудники полиции.

- Шел на работу и вдруг неожиданно услышал громкий удар. Увидел, что Hyundai отбросило на тротуар. Подбежал к ней. На переднем пассажирском сиденье находился мальчик. Он был пристегнут, но без автокресла. Я попытался открыть дверь и вытащить ребенка, но ее от удара заклинило. Стал открывать заднюю дверь, увидел на сиденье девочку. Она была не пристегнута. Сразу же ее вытащил. У нее были ссадины на плече и шишка на голове. В этот момент подбежали люди, постарались открыть переднюю дверь, и помогли вытащить мальчика, - рассказал Рустам.

- Я испытала шок в первые секунды. Но рада, что все обошлось. На тот момент я только помню, как мигал зеленый сигнал светофора, - рассказала водитель Hyundai.

- Мы проезжали перекресток прямо на зеленый мигающий свет. Девушка, видимо, думала, что успеет повернуть, - сказал пассажир Nissan Tiida.

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О направлении движения автомобилей рассказали полицейские, прибывшие для составления схемы ДТП.ДТП, по словам Рустама, очевидца аварии, случилось в 14:00.Бригада Скорой помощи оказала медицинскую помощь детям на месте. Состояние пострадавших медики оценили как удовлетворительное.На месте происшествия работают дознаватели.