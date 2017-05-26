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ЛАДА.kz » Происшествия

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 17:05

Просмотров: 1276

В центре Актау автомобиль Hyundai Accent вынесло на тротуар в результате ДТП

О столкновении, которое произошло сегодня, 26 мая, на перекрестке между 11, 11А, 12 и 12А микрорайонами, рассказали полицейские и очевидцы.

Фото автора
О направлении движения автомобилей рассказали полицейские, прибывшие для составления схемы ДТП.

- Hyundai Accent двигался со стороны мечети и поворачивал налево на дорогу между 11 и 11А микрорайонами. Nissan Tiida двигался по дороге между 11 и 12 микрорайонами прямо, в сторону мечети, - рассказали сотрудники полиции.


ДТП, по словам Рустама, очевидца аварии, случилось в 14:00.

В центре Актау автомобиль Hyundai Accent вынесло на тротуар в результате ДТП


- Шел на работу и вдруг неожиданно услышал громкий удар. Увидел, что Hyundai отбросило на тротуар. Подбежал к ней. На переднем пассажирском сиденье находился мальчик. Он был пристегнут, но без автокресла. Я попытался открыть дверь и вытащить ребенка, но ее от удара заклинило. Стал открывать заднюю дверь, увидел на сиденье девочку. Она была не пристегнута. Сразу же ее вытащил. У нее были ссадины на плече и шишка на голове. В этот момент подбежали люди, постарались открыть переднюю дверь, и помогли вытащить мальчика, - рассказал Рустам.


Бригада Скорой помощи оказала медицинскую помощь детям на месте. Состояние пострадавших медики оценили как удовлетворительное.

- Я испытала шок в первые секунды. Но рада, что все обошлось. На тот момент я только помню, как мигал зеленый сигнал светофора, - рассказала водитель Hyundai.


На месте происшествия работают дознаватели.

- Мы проезжали перекресток прямо на зеленый мигающий свет. Девушка, видимо, думала, что успеет повернуть, - сказал пассажир Nissan Tiida.


Фото автора



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После ДТП в центре Актау автомобиль Hyundai Accent вынесло на тротуар


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Комментарии ( 1 )

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  • zhanino
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 albatross (Посетители) Сегодня, 17:19
мигал зеленый сигнал светофора

Что за манера нестись на мегающий!? Ну остановись,подожди и езжай на следующий зелёный! Дай закончить манёвр тем,кто остался на перекрёстке! Нет же! Прут и на жёлтый!
 
 

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