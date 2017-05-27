Двое мужчин пострадали в ДТП с участием автобуса в Актау

На кадрах видео видно, что возле здания ДВД Мангистауской области в 12 микрорайоне пассажирский автобус врезался в автомобиль.- Наша бригада ехала на другой вызов по этой дороге. Увидели, что произошло ДТП, и остановились помочь. Это было в 15:30. Пострадали двое мужчин, находившиеся в легковом автомобиле, 1975 и 1976 годов рождения. При оказании первой медицинской помощи обнаружили сострясение мозга у обоих. В целом, их состояние нормальное, стабильное. Оба доставлены в отдел травматологии Мангистауской областной больницы, - рассказали во второй подстанции Скорой и неотложной медицинской помощи Актау.В областной больнице сообщили, что после обследования и оказания необходимой помощи пострадавшие были отпущены домой. Состояние врачи оценивают как нормальное.