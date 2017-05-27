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ЛАДА.kz » Происшествия

Тимур Ниталиев

Опубликовано: Сегодня, 18:31

Просмотров: 1346

Двое мужчин пострадали в ДТП с участием автобуса в Актау

О происшествии сообщили пользователи lada.kz. ДТП произошло примерно в 15:20 27 мая. Двое мужчин получили сотрясение мозга.

Кадр видео
На кадрах видео видно, что возле здания ДВД Мангистауской области в 12 микрорайоне пассажирский автобус врезался в автомобиль.

- Наша бригада ехала на другой вызов по этой дороге. Увидели, что произошло ДТП, и остановились помочь. Это было в 15:30. Пострадали двое мужчин, находившиеся в легковом автомобиле, 1975 и 1976 годов рождения. При оказании первой медицинской помощи обнаружили сострясение мозга у обоих. В целом, их состояние нормальное, стабильное. Оба доставлены в отдел травматологии Мангистауской областной больницы, - рассказали во второй подстанции Скорой и неотложной медицинской помощи Актау.

В областной больнице сообщили, что после обследования и оказания необходимой помощи пострадавшие были отпущены домой. Состояние врачи оценивают как нормальное.



Видео пользователя


Двое мужчин пострадали в ДТП с участием автобуса в Актау

Двое мужчин пострадали в ДТП с участием автобуса в Актау

Двое мужчин пострадали в ДТП с участием автобуса в Актау
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Комментарии ( 4 )

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Лесник (Посетители) Сегодня, 20:00
Водятел на автобусе не иносранец часом? look
 
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kk13 (Посетители) Сегодня, 19:35
Автобус виноват!! На желтый проехал
 
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Имярек (Посетители) Сегодня, 19:04
Да не думают.....

Жизнь всегда достаточно плоха, что бы желание жить лучше никогда не покидало человечество. Сенека
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Лесник
 tolk (Посетители) Сегодня, 18:47
Один подумал : Проскачу!!!
Второй подумал: Не проскочишь!!!
 
 

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