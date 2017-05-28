Житель Мангистау за хранение марихуаны заплатит более 200 тысяч тенге

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При проверке сотрудниками полиции Мунайлинского РОВД на территории села Баскудук у местного жителя обнаружили полиэтиленовый пакет с марихуаной.



В суде задержанный пояснил, что марихуану он нашел, находясь в Актау в 32 микрорайоне, и хранил ее у себя в кармане.



Приговором суда его признали виновным по части 3 статьи 296 УК РК и назначили штраф в размере 100 МРП, то есть 226 900 тенге.



Статья 296 часть 3 гласит, что незаконное изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в крупном размере наказываются штрафом в размере до 300 МРП, либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 240 часов, либо арестом на срок до 75 суток.



Приговор не вступил в законную силу.