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ЛАДА.kz » Происшествия

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 14:21

Просмотров: 1161

Житель Мангистау за хранение марихуаны заплатит более 200 тысяч тенге

За уголовный проступок жителя Мунайлинского района обязали выплатить штраф в размере 100 месячных расчетных показателей (МРП). Об этом сообщила пресс-служба Мунайлинского районного суда.

Фото 7info.ru
При проверке сотрудниками полиции Мунайлинского РОВД на территории села Баскудук у местного жителя обнаружили полиэтиленовый пакет с марихуаной.

В суде задержанный пояснил, что марихуану он нашел, находясь в Актау в 32 микрорайоне, и хранил ее у себя в кармане.

Приговором суда его признали виновным по части 3 статьи 296 УК РК и назначили штраф в размере 100 МРП, то есть 226 900 тенге.

Статья 296 часть 3 гласит, что незаконное изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в крупном размере наказываются штрафом в размере до 300 МРП, либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 240 часов, либо арестом на срок до 75 суток.

Приговор не вступил в законную силу.


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Комментарии ( 3 )

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  • Маривана
  • alixah
 Алькен (Посетители) Сегодня, 16:32
Цитата: шевченко
Когда будет запущена процедура легализации?


Тут дело совсем не в том, вредно или не вредно. Дело в том, что при легализации большие деньги потеряют те, кто сейчас торгует незаконно. Я имею ввиду полицию и крышуемых её барыг. К тому же отпадёт одна из статей, из которой идут хорошие взятки за непривлечение к уголовной ответственности. А зоны? Зонам порежут бюджет, ведь там каждый 4-ый сидит по статье связанной с травой. Зонам это тоже не надо.

Власти глубоко плевать на количество употребляющих, на здоровье этих употребляющих и на прочие мелочи. Главное деньги.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Ян (Посетители) Сегодня, 16:02
Цитата: шевченко
Когда будет запущена процедура легализации?

Только после интеграции в Европу. lol
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +4
  • FBI
  • Сергей Владимиров
  • Я
  • Маривана
 шевченко (Посетители) Сегодня, 14:27
Когда будет запущена процедура легализации?
Алкоголь более страшен.
Туризм будет процветать даже с нашей говёной инфраструктурой.

Водку перед баней нельзя, а в баню после водки можно!!
 
 

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