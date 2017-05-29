На два года осудили жителя Актау за нанесение ножевого ранения

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Суд установил, что подсудимый распивал спиртные напитки со своим знакомым. Позже между мужчинами возникла ссора, в ходе которой подсудимый схватил лежавший на полу строительный нож и нанес ранение собутыльнику.



- Приговором суда подсудимый признан виновным по части 1 статьи 106 Уголовного Кодекса Республики Казахстан (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). С применением статьи 55 УК РК (Назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное уголовное правонарушение) назначено наказание в виде лишения свободы сроком на два года, - сообщает пресс-служба Актауского городского суда.



Приговор вступил в законную силу.