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ЛАДА.kz » Происшествия

Светлана Антонова

Опубликовано: Сегодня, 14:41

Просмотров: 326

На два года осудили жителя Актау за нанесение ножевого ранения

Подсудимого обвинили в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью согласно части 1 статьи 106 УК РК.

иллюстрация с сайта svidetel24.info
Суд установил, что подсудимый распивал спиртные напитки со своим знакомым. Позже между мужчинами возникла ссора, в ходе которой подсудимый схватил лежавший на полу строительный нож и нанес ранение собутыльнику.

- Приговором суда подсудимый признан виновным по части 1 статьи 106 Уголовного Кодекса Республики Казахстан (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). С применением статьи 55 УК РК (Назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное уголовное правонарушение) назначено наказание в виде лишения свободы сроком на два года, - сообщает пресс-служба Актауского городского суда.

Приговор вступил в законную силу. 


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Комментарии ( 1 )

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peaceman (Посетители) Сегодня, 15:12
вчера 26 мкр зарезали ножом молодого парня, около 10 дома. Про это когда напишите,Лада?
 
 

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