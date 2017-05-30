В Актау мотоциклист пострадал в результате столкновения с автомашиной Kia Sportage

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Авария произошла 30 мая около 18:00. Мотоциклист, по словам очевидцев, двигался со стороны ЦОНа по центральной дороге между 13 и 15 микрорайонами в сторону площади Ынтымак, а водитель автомашины Kia Sportage ехал в обратном направлении и поворачивал налево, в 14 микрорайон. Столкновение произошло на повороте в районе здания «Казмунайгаз».- Водитель мотоцикла был доставлен в травмпункт, какие травмы он получил - будет понятно после обследования. Он находится в сознании, но врачи сказали, что нужно сделать рентген, так как из-за травматического шока сейчас он может не почувствовать ушибов, - сообщили очевидцы.Водителю мотоцикла, по словам свидетелей аварии, около 20 лет, водителю автомашины - около 50 лет. Последнему медицинская помощь не потребовалась.На место происшествия прибыли сотрудники полиции для установления причин ДТП.