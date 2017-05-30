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ЛАДА.kz » Происшествия

Станислава Куцай

Опубликовано: Сегодня, 19:21

Просмотров: 341

В Актау мотоциклист пострадал в результате столкновения с автомашиной Kia Sportage

В Актау в результате столкновение автомашины Kia Sportage с мотоциклом Honda Cbr мотоциклист был доставлен в травмпункт Мангистауской областной больницы. Об этом сообщили очевидцы.

На месте происшествия
Авария произошла 30 мая около 18:00. Мотоциклист, по словам очевидцев, двигался со стороны ЦОНа по центральной дороге между 13 и 15 микрорайонами в сторону площади Ынтымак, а водитель автомашины Kia Sportage ехал в обратном направлении и поворачивал налево, в 14 микрорайон. Столкновение произошло на повороте в районе здания «Казмунайгаз».

- Водитель мотоцикла был доставлен в травмпункт, какие травмы он получил - будет понятно после обследования. Он находится в сознании, но врачи сказали, что нужно сделать рентген, так как из-за травматического шока сейчас он может не почувствовать ушибов, - сообщили очевидцы.

Водителю мотоцикла, по словам свидетелей аварии, около 20 лет, водителю автомашины - около 50 лет. Последнему медицинская помощь не потребовалась.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции для установления причин ДТП.

Фото и видео очевидца







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В Актау мотоциклист пострадал в результате столкновения с автомашиной Kia Sportage


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Комментарии ( 1 )

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