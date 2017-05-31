В результате ДТП в центре Актау Hyundai Elantra оказался зажат между столбом и другим автомобилем

Автомобиль Hyundai Elantra, по словам очевидцев, ехал со стороны областного акимата и поворачивал налево в 12 микрорайон, около дома №17. В это время между 11 и 12 микрорайонами в направлении площади Ынтымак двигался Hyundai Accent. В результате столкновения Hyundai Elantra прижало к столбу автомобилем Hyundai Accent.На станции Скорой помощи сообщили, что в травмпункт Мангистауской областной больницы доставили одного пострадавшего в результате ДТП. У мужчины диагностировали ушиб грудной клетки.Lada.kz направила официальный запрос в пресс-службу ДВД Мангистауской области.