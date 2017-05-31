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ЛАДА.kz » Происшествия

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 12:49

Просмотров: 1152

В результате ДТП в центре Актау Hyundai Elantra оказался зажат между столбом и другим автомобилем

Авария с участием Hyundai Accent и Hyundai Elantra произошла 30 мая около 22:00 в центре Актау. Пострадавшего в ДТП мужчину доставили в Мангистаускую областную больницу (МОБ).

Место происшествия.
Автомобиль Hyundai Elantra, по словам очевидцев, ехал со стороны областного акимата и поворачивал налево в 12 микрорайон, около дома №17. В это время между 11 и 12 микрорайонами в направлении площади Ынтымак двигался Hyundai Accent. В результате столкновения Hyundai Elantra прижало к столбу автомобилем Hyundai Accent.

В результате ДТП в центре Актау Hyundai Elantra оказался зажат между столбом и другим автомобилем


На станции Скорой помощи сообщили, что в травмпункт Мангистауской областной больницы доставили одного пострадавшего в результате ДТП. У мужчины диагностировали ушиб грудной клетки.

В результате ДТП в центре Актау Hyundai Elantra оказался зажат между столбом и другим автомобилем


Lada.kz направила официальный запрос в пресс-службу ДВД Мангистауской области.

Фото очевидцев


В результате ДТП в центре Актау Hyundai Elantra оказался зажат между столбом и другим автомобилем
В результате ДТП в центре Актау Hyundai Elantra оказался зажат между столбом и другим автомобилем
В результате ДТП в центре Актау Hyundai Elantra оказался зажат между столбом и другим автомобилем
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Комментарии ( 2 )

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xerox (Посетители) Сегодня, 14:17
Что не поделили два корейца? Года 1,5-2 назад на этом же месте было аналогичное ДТП. Может место проклятое?
 
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  • leo529
  • Toryn
  • chilian
  • vlad75
 Valderrama (Посетители) Сегодня, 12:56
А мужик пострадавший в ДТП с какого Хундая?

И вообще, надо было в статью добавить третьего участника ДТП - Hyundai Stolb.
 
 

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