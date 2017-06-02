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ЛАДА.kz » Происшествия

Светлана Антонова

Опубликовано: Сегодня, 13:49

Просмотров: 544

Двоих жителей Жанаозена осудили за убийство мужчины в Атырау

Присяжные признали двоих жителей Жанаозена виновными в убийстве. Суд приговорил мужчин к 16 и 19 годам заключения в колонии строгого режима.

Фото и видео с сайта Tengrinews.kz
Материалы дела рассмотрели в специализированном межрайонном суде по уголовным делам Атырауской области с участием присяжных заседателей.

- В ходе судебного разбирательства установлено, что в феврале 2017 года подсудимые Е.А. и А.Б. 1995 года рождения, находясь в кафе «Флория» в Атырау, распивали спиртные напитки. Один из них разозлился и стал разбрасывать предметы, сломал мусорное ведро. Затем оба мужчины ушли из кафе, но вскоре вернулись. Между ними и работниками заведения, которые просили возместить ущерб за сломанное имущество, возник конфликт. На стороне персонала выступил посетитель (в прошлом он работал в этом кафе охранником). Втроём мужчины вышли на задний двор. Е.А. и А.Б. стали избивать посетителя, затем один из них несколько раз ударил парня ножом. Потерпевший, не приходя в сознание, скончался на месте. Всё это зафиксировала камера видеонаблюдения», — сообщается на сайте специализированного межрайонного суда по уголовным делам Атырауской области.

Подозреваемых, как говорится в сообщении суда, задержали по горячим следам. Одного из них ранее привлекали к ответственности по статье «Хулиганство» в Мангистауской области.

- Приговором суда, а также вердиктом присяжных заседателей Е.А. и А.Б. признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного пунктом 7 части 2 статьи 99 УК РК (Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору). А.Б. назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 19 лет, Е.А. - 16 лет в исправительной колонии строгого режима, - сообщает пресс-служба специализированного межрайонного суда по уголовным делам Атырауской области.

Приговор суда не вступил в законную силу.

Видео убийства 23-летнего жителя Атырау позже появилось в Сети, сообщил портал Tengrinews.kz со ссылкой на ATPress.kz.



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Комментарии ( 2 )

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  • Ậбыρвалг
 Тихо (Посетители) Сегодня, 14:28
Цитата: Ậбыρвалг
Пьяные уроды

Просто уроды.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Тихо
 Ậбыρвалг (Посетители) Сегодня, 14:25
Пьяные уроды, и таких с каждым годом всё больше и больше.

Головой вообще не думают когда нож достают, разве чужая жизнь и своя свобода стоит этого???
 
 

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