Двоих жителей Жанаозена осудили за убийство мужчины в Атырау

Фото и видео с сайта Tengrinews.kz
Материалы дела рассмотрели в специализированном межрайонном суде по уголовным делам Атырауской области с участием присяжных заседателей.
- В ходе судебного разбирательства установлено, что в феврале 2017 года подсудимые Е.А. и А.Б. 1995 года рождения, находясь в кафе «Флория» в Атырау, распивали спиртные напитки. Один из них разозлился и стал разбрасывать предметы, сломал мусорное ведро. Затем оба мужчины ушли из кафе, но вскоре вернулись. Между ними и работниками заведения, которые просили возместить ущерб за сломанное имущество, возник конфликт. На стороне персонала выступил посетитель (в прошлом он работал в этом кафе охранником). Втроём мужчины вышли на задний двор. Е.А. и А.Б. стали избивать посетителя, затем один из них несколько раз ударил парня ножом. Потерпевший, не приходя в сознание, скончался на месте. Всё это зафиксировала камера видеонаблюдения», — сообщается на сайте специализированного межрайонного суда по уголовным делам Атырауской области.
Подозреваемых, как говорится в сообщении суда, задержали по горячим следам. Одного из них ранее привлекали к ответственности по статье «Хулиганство» в Мангистауской области.
- Приговором суда, а также вердиктом присяжных заседателей Е.А. и А.Б. признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного пунктом 7 части 2 статьи 99 УК РК (Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору). А.Б. назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 19 лет, Е.А. - 16 лет в исправительной колонии строгого режима, - сообщает пресс-служба специализированного межрайонного суда по уголовным делам Атырауской области.
Приговор суда не вступил в законную силу.
Видео убийства 23-летнего жителя Атырау позже появилось в Сети, сообщил портал Tengrinews.kz со ссылкой на ATPress.kz.
- В ходе судебного разбирательства установлено, что в феврале 2017 года подсудимые Е.А. и А.Б. 1995 года рождения, находясь в кафе «Флория» в Атырау, распивали спиртные напитки. Один из них разозлился и стал разбрасывать предметы, сломал мусорное ведро. Затем оба мужчины ушли из кафе, но вскоре вернулись. Между ними и работниками заведения, которые просили возместить ущерб за сломанное имущество, возник конфликт. На стороне персонала выступил посетитель (в прошлом он работал в этом кафе охранником). Втроём мужчины вышли на задний двор. Е.А. и А.Б. стали избивать посетителя, затем один из них несколько раз ударил парня ножом. Потерпевший, не приходя в сознание, скончался на месте. Всё это зафиксировала камера видеонаблюдения», — сообщается на сайте специализированного межрайонного суда по уголовным делам Атырауской области.
Подозреваемых, как говорится в сообщении суда, задержали по горячим следам. Одного из них ранее привлекали к ответственности по статье «Хулиганство» в Мангистауской области.
- Приговором суда, а также вердиктом присяжных заседателей Е.А. и А.Б. признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного пунктом 7 части 2 статьи 99 УК РК (Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору). А.Б. назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 19 лет, Е.А. - 16 лет в исправительной колонии строгого режима, - сообщает пресс-служба специализированного межрайонного суда по уголовным делам Атырауской области.
Приговор суда не вступил в законную силу.
Видео убийства 23-летнего жителя Атырау позже появилось в Сети, сообщил портал Tengrinews.kz со ссылкой на ATPress.kz.