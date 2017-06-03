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ЛАДА.kz » Происшествия

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 18:11

Просмотров: 855

В гараже частного дома в 14 микрорайоне Актау произошел пожар

О задымлении в гараже на пульт дежурного сообщил прохожий 3 мая в 19:44. По сообщению пресс-центра службы пожаротушения, пострадавших нет.

Фото очевидца
На место происшествия выехали две автоцистерны и одна автолестница. Пожарные обнаружили задымление в гараже, пристроенного к корпусу 7/1 дома №52 14 микрорайона. Общая площадь самого бокса составляет 15 квадратных метров. Площадь горения составила три квадратных метра.

В гараже частного дома в 14 микрорайоне Актау произошел пожар


- По прибытии на место пожара хозяина не было дома. Сгорели старые вещи, гараж остался весь закопчен. Пострадавших нет. Ликвидировать пожар удалось за 10 минут, - сообщили в пресс-службе ведомства.


Пожарникам удалось спасти мотоцикл, 12 автопокрышек и сенокосилку.

Причину и сумму ущерба установит дознаватель.



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Комментарии ( 5 )

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-1
  • tolk
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  • Ян
  • шевченко
 890 (Посетители) Сегодня, 18:58
Цитата: abadan
это же детский сад бывший,

Детский сад заняли люди не бедные и елбасы всемогущий ничего не смог поделать. Мафия походу и пусть горят если так угодно всевышнему пусть горят скоро октябрь и годовщина Великой октябрьской революции и пусть горят и ждут своего часа. Люди довольны пусть горят в аду.
 
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  • Ну Ну
  • Ян
  • alixah
  • шевченко
 abadan (Посетители) Сегодня, 18:54
это же детский сад бывший, еще президент говорил, чтобы вернули детям
 
-1
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  • abadan
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 Сура (Посетители) Сегодня, 18:46
Дом не сгорел? Жалко. draznilka lol
 
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 Октан (Посетители) Сегодня, 18:43
Хорошо,просто шикарно,потрясающе,горите ********* чаще. huh
 
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  • botden
  • Ян
  • KAZAKH-BOY
  • шевченко
 xycatib (Посетители) Сегодня, 18:19
верните садики детям! почему из садиков сделали коттеджей? понастроили коттеджи, и еще рядом там огромный таунхаус строиться
 
 

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