В гараже частного дома в 14 микрорайоне Актау произошел пожар

- По прибытии на место пожара хозяина не было дома. Сгорели старые вещи, гараж остался весь закопчен. Пострадавших нет. Ликвидировать пожар удалось за 10 минут, - сообщили в пресс-службе ведомства.

На место происшествия выехали две автоцистерны и одна автолестница. Пожарные обнаружили задымление в гараже, пристроенного к корпусу 7/1 дома №52 14 микрорайона. Общая площадь самого бокса составляет 15 квадратных метров. Площадь горения составила три квадратных метра.Пожарникам удалось спасти мотоцикл, 12 автопокрышек и сенокосилку.Причину и сумму ущерба установит дознаватель.