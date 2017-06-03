Внедорожник загорелся на перекрестке в Актау

Как сообщили в ДЧС, вызов о возгорании автомобиля поступил в 17:33. На тушение отправилась одна единица спецтехники с шестью пожарными.Ликвидировать горение удалось в 17:46. Пострадавших нет.По словам очевидцев, внедорожник Lexus загорелся прямо посреди дороги около базара «САК» в районе 29А микрорайона.