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ЛАДА.kz » Происшествия

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 19:45

Просмотров: 1311

Внедорожник загорелся на перекрестке в Актау

Никто не пострадал.

Фото Адильбека Усенова
Как сообщили в ДЧС, вызов о возгорании автомобиля поступил в 17:33. На тушение отправилась одна единица спецтехники с шестью пожарными.
Ликвидировать горение удалось в 17:46. Пострадавших нет.

По словам очевидцев, внедорожник Lexus загорелся прямо посреди дороги около базара «САК» в районе 29А микрорайона.



Видео Адильбека Усенова


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Комментарии ( 3 )

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Ян (Посетители) Сегодня, 21:19
Vlad,
Думай прежде. Если загорелась машина причина возгарания как максимум проводка и замыкание,сигнализация и ходовые огни от дяди Габдула из Туркменистан или Кыргизия,газ как правило не при чём. Езжу уже не на первой машине и не на восьмой даже и все были оборудованы газом,промылил для себя от страха раз в пол года и харе,не горят машины от него родимого,горят от дури хозяйской и от мастеров жопоруких. Короче умный ты мой kiss минус ставь и проходи мимо,не петришь ты в правилах и технике,борщ вари. boyan
 
-1
  • Ян
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Vlad (Посетители) Сегодня, 21:06
Результат всеобщей газофикации?
 
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tim77712 (Посетители) Сегодня, 20:10
Буду возить огнетушитель на 5 литров а от флаконов объемом как осветитель воздуха только сигарету потушить!
 
 

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