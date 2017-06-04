Около 240 человек не могут вылететь из Анталии в Актау

- Все не организовано. Никто ничего не может объяснить. Сказали лишь, что будет несколько рейсов и все пассажиры прибудут до места назначения, - рассказал Алишер, один из родственников.

- Многие скандалили, переживали, кому-то было плохо из-за того, что никто не проясняет ситуацию. Нам сообщили, что наш рейс назначен на 04:00 утра. Теперь остается ждать дальнейшей информации. Нас определили в гостиницу, накормили, - сказала Ольга.

По расписанию рейс авиакомпании Sunday Airlines должен был вылететь из Анталии в Актау в 10:00 утра. Вылетают откладывают каждый час, об этом рассказали родственники пассажиров.Пассажир застрявшего рейса Ольга сообщила, что сотрудники аэропорта сформировали одну группу из 140 человек (женщины с детьми), которая должна была вылететь в первую очередь в 20:00. Но рейс снова отложили.Корреспонденты Lada.kz не смогли связаться с представителями авиакомпании Sunday Airlines.