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ЛАДА.kz » Происшествия

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 04:32

Просмотров: 648

Около 240 человек не могут вылететь из Анталии в Актау

Причина задержки рейса не сообщается.

Пассажиры в зале ожидания аэропорта Анталии
По расписанию рейс авиакомпании Sunday Airlines должен был вылететь из Анталии в Актау в 10:00 утра. Вылетают откладывают каждый час, об этом рассказали родственники пассажиров.

- Все не организовано. Никто ничего не может объяснить. Сказали лишь, что будет несколько рейсов и все пассажиры прибудут до места назначения, - рассказал Алишер, один из родственников.


Пассажир застрявшего рейса Ольга сообщила, что сотрудники аэропорта сформировали одну группу из 140 человек (женщины с детьми), которая должна была вылететь в первую очередь в 20:00. Но рейс снова отложили.

- Многие скандалили, переживали, кому-то было плохо из-за того, что никто не проясняет ситуацию. Нам сообщили, что наш рейс назначен на 04:00 утра. Теперь остается ждать дальнейшей информации. Нас определили в гостиницу, накормили, - сказала Ольга.


Корреспонденты Lada.kz не смогли связаться с представителями авиакомпании Sunday Airlines.


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Комментарии ( 2 )

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Beluy (Посетители) Сегодня, 07:57
Все не организованно, нас накормили, определили в гостиницу. Во каламбур
 
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ooWoo (Посетители) Сегодня, 05:29
Это называется Нервозная отдых, сочувствую.
 
 

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