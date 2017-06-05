В 4 микрорайоне Актау неизвестные избили мужчину

- Пострадавший поступил в отделение хирургии с переломом носовой перегородки, правой лучевой кости руки, пяти ребер слева, закрытой травмой грудной клетки. Осколок ребра повредил легкое и воздух поступил в плевральную полость. Чтобы легкое расправилось, в него установили дренажную трубку. В 90% случаев такая рана заживает быстро. Пациента перевели в травматологическое отделение для оказания дальнейшей помощи, - рассказал Талгат Мукантаев.

Вызов в диспетчерскую, как рассказала Орынгуль Жангельдина, заместитель директора Актауской городской станции скорой и неотложной помощи, поступил от матери пострадавшего. Его, как рассказала женщина, избили на улице неизвестные.Пациент поступил в МОБ 5 июня в 03:00.Lada.kz готовит официальный запрос в ДВД Мангистауской области.