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ЛАДА.kz » Происшествия

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 16:30

Просмотров: 1958

В 4 микрорайоне Актау неизвестные избили мужчину

Пострадавшего 1971 года рождения доставили в Мангистаускую областную больницу (МОБ) с множественными переломами. Об этом рассказал Талгат Мукантаев, заведующий отделением видеоэндоскопической хирургии.

Приемный покой МОБ. Фото автора
Вызов в диспетчерскую, как рассказала Орынгуль Жангельдина, заместитель директора Актауской городской станции скорой и неотложной помощи, поступил от матери пострадавшего. Его, как рассказала женщина, избили на улице неизвестные.

Пациент поступил в МОБ 5 июня в 03:00.

- Пострадавший поступил в отделение хирургии с переломом носовой перегородки, правой лучевой кости руки, пяти ребер слева, закрытой травмой грудной клетки. Осколок ребра повредил легкое и воздух поступил в плевральную полость. Чтобы легкое расправилось, в него установили дренажную трубку. В 90% случаев такая рана заживает быстро. Пациента перевели в травматологическое отделение для оказания дальнейшей помощи, - рассказал Талгат Мукантаев.


Lada.kz готовит официальный запрос в ДВД Мангистауской области.


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Комментарии ( 4 )

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  • Сергей Владимиров
 aalleennaa69 (Посетители) Сегодня, 20:15
а на днях в 24.00 драка была в 5 микрорайоне возле кафе Арарат так милиция стояла на дороге и только свистела дерущимся и даже не подошли пока своими силами не успокоили лично была свидетелем , а потом обижаются что их мусорами зовут
 
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  • Сергей Владимиров
 gurev57 (Посетители) Сегодня, 18:54
бакланье распоясовалось.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +5
  • Ну Ну
  • шевченко
  • kolu411
  • gay_severin
  • Сергей Владимиров
 Есаул (Посетители) Сегодня, 18:48
В городе где в глазах рябит от полиции убивают или просто режут,а вот теперь сломали пацана крепко и кто ответит? Ответ держать двд занимаются не тем чем должны и обязаны. Наведите порядок в городе или потом суп с котом.
 
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  • шевченко
  • kolu411
  • gay_severin
  • Сергей Владимиров
 Ậбыρвалг (Посетители) Сегодня, 18:36
Складывается такое ощущение что наша полиция может ловить только пьяненьких посетителей баров и пешеходов перешедших в неположенном месте. А предотвращать вот такие инциденты, на фиг надо, вдруг ещё люлей отвесят beat
 
 

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