В Актау мужчина разбился насмерть при падении с 7-го этажа

Мужчина сорвался, по словам жильцов домов №№13 и 14 в 5 микрорайоне Актау, с балкона собственной квартиры, и упал на крышу пристройки к дому №13.Соседи рассказали: их разбудили звуки скандала и крики женщины, доносящиеся из квартиры на седьмом этаже.- Она просила вызвать кого-нибудь. Потом послышался сильный грохот. Первыми на место инцидента приехали полицейские, - говорят соседи.Информация о происшествии на станцию Скорой помощи поступила в 01:08.Медики не смогли добраться до упавшего и вызвали пожарных. Спустя 20 минут прибыла спецтехника с автолестницей, с помощью которой на крышу пристройки поднялись врачи. Они констатировали смерть. После тело спустили на землю.Как сообщили специалисты Скорой помощи, мужчина был пьян.Со слов соседей, мужчина повис, зацепившись за оконную раму своего балкона. Жена пыталась втянуть его назад, но мужчина выскользнул из ее рук и сорвался вниз.Тело было доставлено в морг.