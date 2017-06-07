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ЛАДА.kz » Происшествия

Тимур Ниталиев

Опубликовано: Сегодня, 14:57

Просмотров: 1276

Четыре автомобиля сгорели в Актау

Возгорание четырёх автомобилей произошло на станции технического обслуживания (СТО) в 21 микрорайоне Актау утром 7 июня. При пожаре пострадал мужчина. Об этом рассказала Гульнара Ходжабекова, руководитель пресс-службы департамента ЧС Мангистауской области.

Кадр видео
Причины возгорания устанавливает следствие. Пожар произошёл в 04:58 утра сегодня, 7 июня.

- Произошло возгорание четырёх автомобилей в здании СТО. В результате пожара в больницу доставлен мужчина 1977 года рождения. На месте происшествия работали: 31 человек личного состава ДЧС Мангистауской области и три сотрудника центра медицины катастроф. Задействованы пять единиц спецтехники. Пожар был локализован в 06:28, ликвидирован в 07:19. Причины пожара неизвестны, - рассказала Гульнара Ходжабекова.

Сгорели автомобили марок Lexus LX 470, Chevrolet Lacetti, Audi Q7 и лимузин Lincoln.





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Комментарии ( 3 )

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kotkaz (Посетители) Сегодня, 15:52
похоже на территорию бывшей автобазы №1
 
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Я (Посетители) Сегодня, 15:48
похоже на здание ДОСФ. prostite
 
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Ян (Посетители) Сегодня, 15:23
Москвичёвская сто не пойму чё то?
 
 

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