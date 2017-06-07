Четыре автомобиля сгорели в Актау

Причины возгорания устанавливает следствие. Пожар произошёл в 04:58 утра сегодня, 7 июня.- Произошло возгорание четырёх автомобилей в здании СТО. В результате пожара в больницу доставлен мужчина 1977 года рождения. На месте происшествия работали: 31 человек личного состава ДЧС Мангистауской области и три сотрудника центра медицины катастроф. Задействованы пять единиц спецтехники. Пожар был локализован в 06:28, ликвидирован в 07:19. Причины пожара неизвестны, - рассказала Гульнара Ходжабекова.Сгорели автомобили марок Lexus LX 470, Chevrolet Lacetti, Audi Q7 и лимузин Lincoln.