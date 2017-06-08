В Актау автовладельца лишили водительских прав за невыполнение требований полицейского

фото с сайта Tengrinews.kz

Материалы в отношении водителя, обвиняемого по части 1 статьи 613 КоАП РК (Невыполнение требований сотрудника органов внутренних дел (полиции), уклонение от прохождения освидетельствования на состояние алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения) рассмотрели в специализированном административном суде Актау.



Суд установил, что водитель умышленно не выполнил требование сотрудника дорожной полиции об остановке транспортного средства. Инцидент произошел у 31 дома в 26 микрорайоне Актау.



- Подсудимого признали виновным и лишили права управления транспортным средством на 1 год, - сообщает пресс-служба специализированного административного суда Актау



Постановление вступило в законную силу.