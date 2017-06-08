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ЛАДА.kz » Происшествия

Светлана Антонова

Опубликовано: Сегодня, 11:54

Просмотров: 517

В Актау автовладельца лишили водительских прав за невыполнение требований полицейского

Правонарушителя признали виновным по части 1 статьи 613 КоАП РК и лишили водительских прав на один год. Об этом сообщает пресс-служба специализированного административного суда Актау

фото с сайта Tengrinews.kz
Материалы в отношении водителя, обвиняемого по части 1 статьи 613 КоАП РК (Невыполнение требований сотрудника органов внутренних дел (полиции), уклонение от прохождения освидетельствования на состояние алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения) рассмотрели в специализированном административном суде Актау.

Суд установил, что водитель умышленно не выполнил требование сотрудника дорожной полиции об остановке транспортного средства. Инцидент произошел у 31 дома в 26 микрорайоне Актау.

- Подсудимого признали виновным и лишили права управления транспортным средством на 1 год, - сообщает пресс-служба специализированного административного суда Актау

Постановление вступило в законную силу.


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Комментарии ( 2 )

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Юрий Спассков (Посетители) Сегодня, 12:22
как же это показательно
 
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  • telefone777
 zorro (Посетители) Сегодня, 12:01
Вот это новость. Сенсация недели!!!
 
 

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