Сейчас на сайте
2682
объявлений
  • Сдам 1-комнатную квартиру за 6 000 тенге
  • Меняю 3-комнатную квартиру
  • Продам 4-комнатную квартиру за 24 000 000 тенге
  • Продам 3-комнатную квартиру за 16 000 000 тенге
  • Продам 2-комнатную квартиру за 18 000 000 тенге
  • Сдам 3-комнатную квартиру за 300 000 тенге
  • Продам Автодром, земельный участок за 7 000 000 тенге
 

 
Четверг, 08 Июня
+28...+21
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 312.65 KZT
  • €1 = 352.14 KZT
  • 1 RUB = 5.52 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085
  • site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
«Лада» в формате .pdf
 
 

ЛАДА.kz » Происшествия

Светлана Антонова

Опубликовано: Сегодня, 22:36

Просмотров: 708

Прилетевших рейсом Шымкент-Актау людей задержали в аэропорту из-за пропажи денег у одного из пассажиров

В аэропорту Актау, по словам прилетевших из Шымкента людей, их продержали боле 40 минут без объяснения причин. Позже выяснилось, что у одного из пассажиров борта пропала крупная сумма денег.

Фото из архива Lada.kz
Инцидент произошел сегодня, 8 июня, в Международном аэропорту Актау. Одна из пассажирок прибывшего из Шымкента рейса, пожелавшая остаться неизвестной, сняла на видео обращение к сотрудникам аэропорта. На кадрах видно, что служащие не отвечают на вопросы женщины о причинах задержания.

- Нас продержали в зоне прилета более 40 минут. Мы с самолета, уставшие после перелета, с детьми... И самое странное, что нам не объясняют причину задержания. Потом уже выяснилось, что у женщины в самолете из ручной клади пропали 650 тысяч тенге. Она закатила истерику, и поэтому всех нас держали, - рассказывает пассажирка рейса Шымкент-Актау.



Руководители Международного аэропорта Актау подтвердили факт задержания пассажиров.

- Это был транзитный рейс из Шымкента в Актау. Многие пассажиры должны были лететь дальше. По прилету в Актау одна из пассажирок заявила, что у нее пропала крупная сумма денег. Сотрудники аэропорта действовали по уставу. Сидящие поблизости от пострадавшей пассажиры были доставлены в полицейский пункт для досмотра и дачи показаний, остальные были задержаны в зоне прилета до выяснения всех обстоятельств. Позже пропажу обнаружили и всех пассажиров рейса отпустили, - прокомментировали ситуацию руководители аэропорта.


Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 



Новости по теме:

Комментарии ( 1 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Valentina Poneyad (Посетители) Сегодня, 23:17
... Позже пропажу обнаружили
Эх, самое интересное не сказали. Где обнаружили?
Соседи оказались не порядочным? ... Или сама заявительница их потеряла в своей ДАМСКОЙ СУМОЧКЕ? lol
Этот дамский предмет, у нас, как ЧЕРНАЯ ДЫРА. Что в неё не положишь, всё теряется. dada

Не бери на понт мусор!
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление


Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 

Новые объявления
сайта «ВесьАктау»

Услуги

Вакансии в Актау

Квартиры в Актау

Легковые автомобили
2002-2017 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика