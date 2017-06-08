Прилетевших рейсом Шымкент-Актау людей задержали в аэропорту из-за пропажи денег у одного из пассажиров

Инцидент произошел сегодня, 8 июня, в Международном аэропорту Актау. Одна из пассажирок прибывшего из Шымкента рейса, пожелавшая остаться неизвестной, сняла на видео обращение к сотрудникам аэропорта. На кадрах видно, что служащие не отвечают на вопросы женщины о причинах задержания.- Нас продержали в зоне прилета более 40 минут. Мы с самолета, уставшие после перелета, с детьми... И самое странное, что нам не объясняют причину задержания. Потом уже выяснилось, что у женщины в самолете из ручной клади пропали 650 тысяч тенге. Она закатила истерику, и поэтому всех нас держали, - рассказывает пассажирка рейса Шымкент-Актау.Руководители Международного аэропорта Актау подтвердили факт задержания пассажиров.- Это был транзитный рейс из Шымкента в Актау. Многие пассажиры должны были лететь дальше. По прилету в Актау одна из пассажирок заявила, что у нее пропала крупная сумма денег. Сотрудники аэропорта действовали по уставу. Сидящие поблизости от пострадавшей пассажиры были доставлены в полицейский пункт для досмотра и дачи показаний, остальные были задержаны в зоне прилета до выяснения всех обстоятельств. Позже пропажу обнаружили и всех пассажиров рейса отпустили, - прокомментировали ситуацию руководители аэропорта.