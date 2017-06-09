В аварии на трассе Актау-Каламкас пострадали два пассажира автомобиля Mazda

Столкновение УАЗа и Mazda, по информации пресс-службы ДВД Мангистау, произошло 8 июня в 18:50 на трассе Актау-Каламкас.На место происшествия прибыла оперативно-следственная группа. Обстоятельства ДТП выясняются. Пострадали пассажиры Mazda 1960 и 2004 года рождения, как сообщили в пресс-службе ДВД Мангистауской области.Пострадавших с ушибами доставили в отделение травматологии МОБ.- После обследования и оказания необходимой помощи пациентов отпустили домой, - рассказали в МОБ.По неподтвержденной информации, водитель УАЗа находился в нетрезвом состоянии.