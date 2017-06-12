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ЛАДА.kz » Происшествия

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 12:13

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За совершение четырех преступлений жителя Мангистау осудили на 18 лет

Мужчину обвинили в совершении кражи, похищении документов, удостоверяющих личность, в убийстве и угоне автомобиля. Об этом рассказал Гафур Шаров, судья специализированного межрайонного суда по уголовным делам Мангистауской области.

Фото из сети интернет
Происшествие, как рассказали в специализированном межрайонном суде, случилось в местности Удек Тупкараганского района в августе 2016 года.

- Находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчина ночью проник в дом своей знакомой. Пока хозяйка спала, он похитил 30 тысяч тенге, посуду и дорожную сумку. Сумма ущерба составила 75 тысяч тенге. Подсудимый забрал с собой паспорт и удостоверение личности своей знакомой, - рассказал Гафур Шаров.

Когда хозяйка дома проснулась, подсудимый нанес ей множественные удары по голове заранее приготовленным молотком. От полученных травм женщина скончалась. Смерть, по заключению судебно-медицинской экспертизы, наступила в результате линейного перелома костей свода и основания черепа, сопровождавшегося кровоизлиянием под оболочку головного мозга, что привело к отеку и сдавлению головного мозга.

- После этого подсудимый украл два мобильных телефона общей стоимостью 30 тысяч тенге и угнал стоявший во дворе автомобиль «ВАЗ-2107», принадлежащий хозяйке дома, - рассказали в специализированном межрайонном суде по уголовным делам Мангистауской области.

В момент совершения преступления подсудимый, по заключению амбулаторной судебно-психиатрической экспертизы, осознавал характер своих действий. Наркоманией, по заключению судебно-наркологической экспертизы, подсудимый не страдает. Мужчина, по заключению экспертов, страдает психическим и поведенческим расстройством при употреблении алкоголя, и нуждается в лечении.

- На суде подсудимый частично признал вину. Обстоятельством, отягчающим ответственность и наказание, является совершение преступления в состоянии алкогольного опьянения, - рассказал Гафур Шаров.

Подсудимого признали виновным по пункту 10 части 2 статьи 99 УК РК (Убийство, совершенное с целью скрыть другое преступление). По пункту 3 части 2 статьи 188 УК РК (Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилое помещение), части 2 статьи 384 УК РК (Похищение паспорта или удостоверения личности гражданина), части 1 статьи 200 УК РК (Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения).

- Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 18 лет и шесть месяцев с конфискацией личного имущества и отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Подсудимому назначили принудительное лечение от алкоголизма по месту отбывания наказания и обязали выплатить в пользу государства процессуальные издержки - 233 545 тенге, - сообщил Гафур Шаров.

Ранее 29-летнего мужчину приговорили к двум годам условного заключения за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.


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