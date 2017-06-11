Недалеко от впадины Карагие перевернулся Mercedes-Benz

Информация о ДТП поступила на станцию cкорой помощи Жетыбайской сельской больницы 11 июня в 08:15. Вызов передан в ДЧС. В 09:50 пострадавшего водителя 1988 года рождения доставили в Жетыбай. У водителя диагностировали ушибленно-рваную рану левого предплечья, установлен факт употребления алкоголя. Его кровь отправлена на судебно-медицинскую экспертизу. Он отказался от госпитализации.Пассажира 1993 года рождения Mercedes-Benz госпитализировали в Мангистаускую областную больницу Актау. Больной с обширной скальпированной раной правой кисти прооперирован. Он находится в медикаментозном сне.