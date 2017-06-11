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ЛАДА.kz » Происшествия

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 16:14

Просмотров: 2082

Недалеко от впадины Карагие перевернулся Mercedes-Benz

Есть пострадавшие.

Кадр видео
Информация о ДТП поступила на станцию cкорой помощи Жетыбайской сельской больницы 11 июня в 08:15. Вызов передан в ДЧС. В 09:50 пострадавшего водителя 1988 года рождения доставили в Жетыбай. У водителя диагностировали ушибленно-рваную рану левого предплечья, установлен факт употребления алкоголя. Его кровь отправлена на судебно-медицинскую экспертизу. Он отказался от госпитализации.

Пассажира 1993 года рождения Mercedes-Benz госпитализировали в Мангистаускую областную больницу Актау. Больной с обширной скальпированной раной правой кисти прооперирован. Он находится в медикаментозном сне.



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Комментарии ( 4 )

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Valderrama (Посетители) Сегодня, 19:45
автор так торопился что наделал кучу ошибок в тексте.
«установлен факт употребления алкоголя.» - кто установил? «Его кровь отправлена на судебно-медицинскую экспертизу» - кто отправил?
если факт употребления установлен, зачем его кровь отправлять на анализ?
«Пассажира 1993 года рождения Mercedes-Benz госпитализировали» - год рождения Мерседеса?
 
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Азазелло (Посетители) Сегодня, 19:23
Ничего не надо делать штобы к дъяволу попась достаточно не иметь мозгов и употребить синьку и за руль. Поделом поделом.
 
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mer (Посетители) Сегодня, 18:21
Инфармативное видео devil
 
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  • Лесник
  • Азазелло
 sergbodr (Посетители) Сегодня, 17:29
А всего лишь надо было соблюдать скоростной режим!

 
 

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