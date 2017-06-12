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ЛАДА.kz » Происшествия

Тимур Ниталиев

Опубликовано: Сегодня, 17:19

Просмотров: 914

В результате ДТП автомобиль Nissan Almera повредил газопровод в Бейнеу

Водитель автомобиля Nissan Almera не справился с управлением. Об этом сообщили в пресс-службе ДВД Мангистауской области. По предварительным данным, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

Кадр видео
В отношении водителя ведут досудебное расследование по части 3 статьи 608 КоАП РК.

- Инцидент произошёл в 05:40 утра 11 июня в Бейнеу. Водитель автомобиля Nissan Almera 1990 года рождения, не справившись с рулевым управлением, врезался в газопровод. Материалы досудебного расследования переданы в суд, - сообщили в пресс-службе ведомства.



Статья 608 КоАП РК:

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Комментарии ( 1 )

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мунайши73 (Посетители) Сегодня, 18:15
Судя по видео тёлок катал.
 
 

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