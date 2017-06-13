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ЛАДА.kz » Происшествия

Светлана Антонова

Опубликовано: Сегодня, 16:32

Просмотров: 2334

Видеорегистратор очевидца зафиксировал наезд на пешехода в 28 микрорайоне Актау

Пострадавшего мужчину доставили в Мангистаускую областную больницу (МОБ) с переломом руки, множественными ссадинами и ушибами. О дорожно-транспортном происшествии рассказали очевидцы.

Скриншот видео
Наезд на пешехода, который зафиксировал видеорегистратор одного из водителей, произошел вчера, 12 июня, в 10:30 на автодороге между 28 и 29 микрорайонами Актау. Видео Lada.kz предоставили свидетели происшествия.



- Сразу после случившегося я подбежала к мужчине и спросила, где у него раны. Он показал на голову и бедро. Водитель, который его сбил, забрал и увез мужчину в больницу, - рассказывает очевидец.

Пострадавшего доставили в травматологический пункт МОБ.

- У мужчины диагностировали перелом руки, множественные ушибы и ссадины. После оказания медицинской помощи его отпустили домой, - рассказали в МОБ.

Lada.kz готовит официальный запрос в ДВД Мангистауской области.


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Комментарии ( 6 )

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Тихо (Посетители) Сегодня, 18:35
Ехал настолько быстро и тупо,что остановиться смог только через сто метров. Виновен.
 
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  • mer
 Dushman (Посетители) Сегодня, 17:57
Интересно когда эти пешеходы начнут смотреть по сторонам? Уверен, этот пешеход начнет смотреть... Выздоравливай, на одного пешехода умнее стало.
 
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  • tolk
 mer (Посетители) Сегодня, 17:43
Кегли они и Африке кегли, не бегайте никогда по ПЕШЕХОДНОМУ ПЕРЕХОДУ,это надо везде на билбордах писать,и со школы учить детей и в семье,да из ушей затычки убирать.Зачем я это пишу, даже не знаю,народ не понимает ничего,по фиг на свою жизнь bazar . Регистратор ДНО, выбрось его.
 
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  • tolk
  • Dushman
  • mer
 Sonic-GTR (Посетители) Сегодня, 17:03
На видео видео видим двух чудаков на букву М.
Первый бегает по пешеходу в 6 полос, другой в носу ковыряется и не смотрит на дорогу.
Пешеход прав, пока жив...
 
-1
  • GuF
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Quwanysh Atshybaiuly (Посетители) Сегодня, 16:45
Жалпы өткелден өткен кеӡде, абай өтүу керек. Жан-жаққа қасамасаң болмайды.
Мен болсам, барлық өткелдерге кедергi реӡеңкелерiн төсеп қойар йедiм. Аспалы көпiр тұрғыӡылғаннан кейiн, кедергi реӡеңкенi алып тастауға болады ...

Жол апатына ұшыраған аӡамат сауығып кетсiн ...
 
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  • GuF
  • elek
 xerox (Посетители) Сегодня, 16:37
Автомашина даже не притормозила, подъезжая к пешеходному переходу, сволочь. Да прости меня Аллах, но поделом ему.
 
 

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