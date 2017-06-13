Видеорегистратор очевидца зафиксировал наезд на пешехода в 28 микрорайоне Актау

Наезд на пешехода, который зафиксировал видеорегистратор одного из водителей, произошел вчера, 12 июня, в 10:30 на автодороге между 28 и 29 микрорайонами Актау. Видео Lada.kz предоставили свидетели происшествия.- Сразу после случившегося я подбежала к мужчине и спросила, где у него раны. Он показал на голову и бедро. Водитель, который его сбил, забрал и увез мужчину в больницу, - рассказывает очевидец.Пострадавшего доставили в травматологический пункт МОБ.- У мужчины диагностировали перелом руки, множественные ушибы и ссадины. После оказания медицинской помощи его отпустили домой, - рассказали в МОБ.Lada.kz готовит официальный запрос в ДВД Мангистауской области.