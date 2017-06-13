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ЛАДА.kz » Происшествия

Светлана Антонова

Опубликовано: Сегодня, 17:56

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Водителю перевернувшегося в Жанаозене внедорожника грозит штраф или лишение прав

В отношении владельца автомобиля Toyota Land Cruiser составили протокол по части 1 статьи 610 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) РК. Об этом сообщили в пресс-службе ДВД Мангистауской области.

Скриншот видео
Автовладельцу грозит штраф в размере 10 месячных расчетных показателей (22 690 тенге) или лишение водительских прав на девять месяцев.

- Водитель 1995 года рождения, управляя автомобилем Toyota Land Cruiser, не справился с управлением, выехал на обочину и перевернулся. В отношении водителя составлен протокол по части 1 статьи 610 КоАП РК (Нарушение водителями транспортных средств установленных правил обеспечения безопасности дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств, грузов, дорог, дорожных и других сооружений или иного имущества, причинившее материальный ущерб), - сообщили в пресс-службе ДВД Мангистау.



Напомним, видео, на котором запечатлен перевернувшийся внедорожник в Жанаозене, разместили в разделе «Народные новости» 12 июня.


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