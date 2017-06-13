Водителю перевернувшегося в Жанаозене внедорожника грозит штраф или лишение прав

Скриншот видео
Автовладельцу грозит штраф в размере 10 месячных расчетных показателей (22 690 тенге) или лишение водительских прав на девять месяцев.
- Водитель 1995 года рождения, управляя автомобилем Toyota Land Cruiser, не справился с управлением, выехал на обочину и перевернулся. В отношении водителя составлен протокол по части 1 статьи 610 КоАП РК (Нарушение водителями транспортных средств установленных правил обеспечения безопасности дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств, грузов, дорог, дорожных и других сооружений или иного имущества, причинившее материальный ущерб), - сообщили в пресс-службе ДВД Мангистау.
Напомним, видео, на котором запечатлен перевернувшийся внедорожник в Жанаозене, разместили в разделе «Народные новости» 12 июня.
- Водитель 1995 года рождения, управляя автомобилем Toyota Land Cruiser, не справился с управлением, выехал на обочину и перевернулся. В отношении водителя составлен протокол по части 1 статьи 610 КоАП РК (Нарушение водителями транспортных средств установленных правил обеспечения безопасности дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств, грузов, дорог, дорожных и других сооружений или иного имущества, причинившее материальный ущерб), - сообщили в пресс-службе ДВД Мангистау.
Напомним, видео, на котором запечатлен перевернувшийся внедорожник в Жанаозене, разместили в разделе «Народные новости» 12 июня.