В Актау семье избитой девушки требуется помощь

- Нам катастрофически не хватает денег. В семье, кроме старшей 25-летней дочери Ольги, еще пятеро детей: 22, 19, 10, пяти и трех лет. Муж умер. Я - единственная кормилица. Живем в дачном поселке «Синтез». Сейчас я просто разрываюсь между работой, больницей и домом, - говорит Ирина.



- Днем она никуда не выходила. Во вторник, 16 мая, дочь вечером пошла к своей подруге, которая проживает во 2 микрорайоне. Должна была вернуться домой к 11 вечера, но ее не было. Сотовый телефон был отключен, - рассказывает Ирина.

- Сама я не смогла пойти, меня вызвали на работу. Подруга сказала снохе, что Ольга у нее не появлялась. Обратившись к участковому, узнали, что он видел Ольгу вечером 16 мая. Днем 18 мая мне позвонил участковый и сообщил, что дочь находится во 2 микрорайоне. Попросил приехать и забрать ее. Поскольку я была на работе, за дочкой вновь пришлось ехать снохе. Та увидела Ольгу, лежащую на галерее 64 дома во 2 микрорайоне. Вызвали Скорую помощь и доставили в больницу. Было видно, что она избита, вещи грязные. При ней не было сотового телефона и денег, которые давала ей на расходы, - объяснила Ирина.

- С 14:00 до 20:00 она без сознании пролежала на каталке. Единственное, что ей сделали - это рентген головы и грудной клетки, взяли анализы. Когда я начала плакать и кричать, только после этого вызвали Бориса Чагая. Он назначил магнитно-резонансную томографию (МРТ). После чего положили в отделение нейрохирургии и прооперировали. Когда Оля вышла из комы, я спросила, били ли ее в квартире подруги? Она утвердительно кивнула головой. После операции я написала заявление участковому 2-го микрорайона. В УВД меня отправляли из кабинета в кабинет. Когда начала ругаться, мне нашли следователя, который записал все показания и принял заявление. Следователь, со слов участкового, сообщил, что якобы побоев не было. Как он мог так заявить, ведь лицо Ольги было синим и видны следы удушения. До сих пор у нее не затягивается шов на голове, - возмутилась Ирина.

- Пострадавшая 25-летняя Ольга поступила к нам 18 мая. Когда ее доставили в больницу, состояние пациентки было крайне тяжелым. Девушка была избита. Вся в синяках, в кровоподтеках. Без сознания. Мы срочно сделали томографию головы. При исследовании выявлена огромная гематома, то есть, в полость черепа излилось от разрыва сосудов более 250 миллилитров крови. Если бы она поступила спустя 2-3 часа - это могло закончиться летальным исходом, - рассказал Борис Чагай.

- Сейчас Ольга пошла на поправку. 7 июня извлекли трубку из трахеи, теперь пациентка сама может дышать. Конечно, в дальнейшем предстоит длительная реабилитация, - дополнил Борис Чагай.

Ольга, так зовут пострадавшую, проходит лечение в МОБ. Девушка, по словам ее матери Ирины, была избита, предположительно, группой неизвестных лиц до бессознательно состояния. Для ее лечения и реабилитации нужны деньги.По словам женщины, раньше, когда она уходила на работу, за детьми присматривала Ольга.На следующий день, 17 мая, девушка так и не появилась. Ирина забеспокоилась и попросила сноху сходить к подруге дочери.Мать Ольги возмущена тем, что врачи приемного покоя не сообщили о факте избиения девушки в полицию.Мать предполагает, что девушку могли попытаться изнасиловать, Ольга сопротивлялась и ее избили. Ирина говорит, что врачи не вызвали гинеколога, не сняли побои, не провели судмедэкспертизу. Медики сообщили матери, что они сделают это, когда Ольга встанет на ноги.Для выяснения подробностей случившегося с Ольгой Lada.kz направила запрос в ДВД Мангистауской области. О состоянии здоровья девушки рассказал Борис Чагай, заведующий отделением нейрохирургии МОБ.Девушке, со слов доктора, сразу провели операцию - трепанацию черепа (вскрытие черепной коробки) с извлечением внутричерепной массивной гематомы. Больше недели она находилась в коме. Позже присоединилась пневмония (воспаление легких), из-за чего пришлось вставлять трахеостомическую трубку, так как самостоятельно больная не могла дышать.