Сейчас на сайте
2823
объявлений
  • Продам 2-комнатную квартиру за 15 000 000 тенге
  • Сдам 2-комнатную квартиру за 100 000 тенге
  • Продам Мобильный павильон за 20 000 000 тенге
  • Сдам 2-комнатную квартиру за 90 000 тенге
  • Продам 1-комнатную квартиру за 12 500 000 тенге
  • Сдам 1-комнатную квартиру за 6 000 тенге
  • Продам Акшукур, дом с зем. участком за 6 500 000 тенге
 

 
Четверг, 15 Июня
+25...+23
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 316.27 KZT
  • €1 = 354.38 KZT
  • 1 RUB = 5.54 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085
  • site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
«Лада» в формате .pdf
 
 

ЛАДА.kz » Происшествия

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 16:10

Просмотров: 2376

В Актау семье избитой девушки требуется помощь

Девушка, избитая неизвестными лицами 16 мая, находится в отделении нейрохирургии Мангистауской областной больницы (МОБ). Мать пострадавшей просит горожан помочь семье.

Пострадавшая Ольга
Ольга, так зовут пострадавшую, проходит лечение в МОБ. Девушка, по словам ее матери Ирины, была избита, предположительно, группой неизвестных лиц до бессознательно состояния. Для ее лечения и реабилитации нужны деньги.

- Нам катастрофически не хватает денег. В семье, кроме старшей 25-летней дочери Ольги, еще пятеро детей: 22, 19, 10, пяти и трех лет. Муж умер. Я - единственная кормилица. Живем в дачном поселке «Синтез». Сейчас я просто разрываюсь между работой, больницей и домом, - говорит Ирина.


По словам женщины, раньше, когда она уходила на работу, за детьми присматривала Ольга.

- Днем она никуда не выходила. Во вторник, 16 мая, дочь вечером пошла к своей подруге, которая проживает во 2 микрорайоне. Должна была вернуться домой к 11 вечера, но ее не было. Сотовый телефон был отключен, - рассказывает Ирина.


На следующий день, 17 мая, девушка так и не появилась. Ирина забеспокоилась и попросила сноху сходить к подруге дочери.

В Актау семье избитой девушки требуется помощь


- Сама я не смогла пойти, меня вызвали на работу. Подруга сказала снохе, что Ольга у нее не появлялась. Обратившись к участковому, узнали, что он видел Ольгу вечером 16 мая. Днем 18 мая мне позвонил участковый и сообщил, что дочь находится во 2 микрорайоне. Попросил приехать и забрать ее. Поскольку я была на работе, за дочкой вновь пришлось ехать снохе. Та увидела Ольгу, лежащую на галерее 64 дома во 2 микрорайоне. Вызвали Скорую помощь и доставили в больницу. Было видно, что она избита, вещи грязные. При ней не было сотового телефона и денег, которые давала ей на расходы, - объяснила Ирина.


Мать Ольги возмущена тем, что врачи приемного покоя не сообщили о факте избиения девушки в полицию.

- С 14:00 до 20:00 она без сознании пролежала на каталке. Единственное, что ей сделали - это рентген головы и грудной клетки, взяли анализы. Когда я начала плакать и кричать, только после этого вызвали Бориса Чагая. Он назначил магнитно-резонансную томографию (МРТ). После чего положили в отделение нейрохирургии и прооперировали. Когда Оля вышла из комы, я спросила, били ли ее в квартире подруги? Она утвердительно кивнула головой. После операции я написала заявление участковому 2-го микрорайона. В УВД меня отправляли из кабинета в кабинет. Когда начала ругаться, мне нашли следователя, который записал все показания и принял заявление. Следователь, со слов участкового, сообщил, что якобы побоев не было. Как он мог так заявить, ведь лицо Ольги было синим и видны следы удушения. До сих пор у нее не затягивается шов на голове, - возмутилась Ирина.


В Актау семье избитой девушки требуется помощь


Мать предполагает, что девушку могли попытаться изнасиловать, Ольга сопротивлялась и ее избили. Ирина говорит, что врачи не вызвали гинеколога, не сняли побои, не провели судмедэкспертизу. Медики сообщили матери, что они сделают это, когда Ольга встанет на ноги.

От редакции:

Для выяснения подробностей случившегося с Ольгой Lada.kz направила запрос в ДВД Мангистауской области. О состоянии здоровья девушки рассказал Борис Чагай, заведующий отделением нейрохирургии МОБ.

- Пострадавшая 25-летняя Ольга поступила к нам 18 мая. Когда ее доставили в больницу, состояние пациентки было крайне тяжелым. Девушка была избита. Вся в синяках, в кровоподтеках. Без сознания. Мы срочно сделали томографию головы. При исследовании выявлена огромная гематома, то есть, в полость черепа излилось от разрыва сосудов более 250 миллилитров крови. Если бы она поступила спустя 2-3 часа - это могло закончиться летальным исходом, - рассказал Борис Чагай.


Девушке, со слов доктора, сразу провели операцию - трепанацию черепа (вскрытие черепной коробки) с извлечением внутричерепной массивной гематомы. Больше недели она находилась в коме. Позже присоединилась пневмония (воспаление легких), из-за чего пришлось вставлять трахеостомическую трубку, так как самостоятельно больная не могла дышать.

- Сейчас Ольга пошла на поправку. 7 июня извлекли трубку из трахеи, теперь пациентка сама может дышать. Конечно, в дальнейшем предстоит длительная реабилитация, - дополнил Борис Чагай.


Финансовое положение семьи очень тяжелое. Ирина просит жителей города помочь им одеждой, продуктами и деньгами. Её дочери предстоит еще одна операция по установке пластины черепной коробки, также необходимы средства на дорогостоящие лекарственные препараты. Телефон Ирины: 8 775 388 5580

Фото автора


Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 



Новости по теме:

Комментарии ( 14 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
-1
  • KARATAU
 Не поддерживаю Поддерживаю
Васьвась (Посетители) Сегодня, 17:49
Еще вопрос: девушка на момент доставки в больницу была пьяна? если так, то ей просто не имели права вводить анестезию, пока алкоголь не выветрится. У моего родственника по крайней мере так было. Привезли с открытыми переломами - сиганул с окна, когда к нему инопланетяне в форточку полезли, пьяный в дугу, естественно. Пришлось в приемном несколько часов ждать пока не протрезвеет. Только потом на стол поволокли.

Цитата: Lika
Ирина просит жителей города помочь им одеждой, продуктами и деньгами.

Вот именно, просила бы кровью, медикаментами, все бы понятно было. А так прибарахлятся за счет бедняжки ((
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Васьвась
 Lika (Посетители) Сегодня, 17:43
Цитата: Васьвась
В семье, кроме старшей 25-летней дочери Ольги, еще пятеро детей: 22, 19, 10, пяти и трех лет. Муж умер. Я - единственная кормилица.

Не понял: 22 и 19 лет это несмышленые дети, которым рано работать? Потом, если существует неработающая "сноха", то получается один из "ребеночков" женат? Одна Ирина надрывается на работе? Не хочется так думать, и жаль девушку, но по-моему для семьи это прекрасная возможность нажиться на ситуации.

Да, этим несмышленым деткам надо бы пойти поработать. И женатому "ребеночку" это будет на пользу, чем на диване целый день лежать да кашки от мамки ждать, когда с работы она приковыляет. И смех и грех.
Пошел бы ты сыночек поработал, если :Финансовое положение семьи очень тяжелое. Ирина просит жителей города помочь им одеждой, продуктами и деньгами.

У победителя много друзей, и лишь у побежденного они настоящие.

© Никколо Макиавелли
 
-1
  • Manka
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Васьвась
 madeka0 (Посетители) Сегодня, 17:29
Цитата: Manka
По словам женщины, раньше, когда она уходила на работу, за детьми присматривала Ольга.

За какими детьми?, за этими
Цитата: Manka
22, 19
question
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Васьвась
 strana.kz (Посетители) Сегодня, 17:26
Цитата: Васьвась
Так бывает в тех случаях, если человек ведет асоциальный образ жизни, постоянно попадает в какие-то переделки, месяца не проходит без нового инциндента. Тогда участковый обычно просто оповещает родственников: ваше чудо нашлось там-то и там-то, или опять натворило то-то и то-то

эта мысль посетила в первую очередь...от прочитанного...все таки что то там не так просто и дети 22 и 19 лет тоже, и сноха. значит жена сына. сын женится может а кормить их всех мама должна . как то так. были и такие мысли.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Васьвась (Посетители) Сегодня, 17:08
В семье, кроме старшей 25-летней дочери Ольги, еще пятеро детей: 22, 19, 10, пяти и трех лет. Муж умер. Я - единственная кормилица.

Не понял: 22 и 19 лет это несмышленые дети, которым рано работать? Потом, если существует неработающая "сноха", то получается один из "ребеночков" женат? Одна Ирина надрывается на работе? Не хочется так думать, и жаль девушку, но по-моему для семьи это прекрасная возможность нажиться на ситуации.
Цитата: Lady_M
это что получается, участковый видел избитую девушку и не вызвал скорую... а вызвал родственников?

Так бывает в тех случаях, если человек ведет асоциальный образ жизни, постоянно попадает в какие-то переделки, месяца не проходит без нового инциндента. Тогда участковый обычно просто оповещает родственников: ваше чудо нашлось там-то и там-то, или опять натворило то-то и то-то. Я не хочу сказать будто данная девушка была какого-то неправильного поведения. Сужу по своей родне: есть у нас такие перлы - не работают, весь день в поисках бутылки и приключений на пятую точку. Друзья, понятно, такие же drunk fingal huh Родня, понятно, жалеет, сдавать в обезьянник не хочет. А дерутся они постоянно между собой, и крадут друг у друга, и падают по пьянке с галереи. Участковый уже так устал от этой гоп-компании, что просто сообщает родне по телефону. Как правило, телефоны родни этого неадеквата забиты у участкового в мобильник. Телефоны обычных, добропорядочных тихих граждан участковым неизвестны. Но опять подчеркну, это из моего личного опыта. Ольгу я в глаза никогда не видел и ничего о ней не знаю.
Цитата: не Тот
С 14 до 20.00 пролежала на каталке! Подавайте на медиков суд .

Может просто врачи были на других операциях? Тут же было пару дней назад статья как врачей не хватает именно таких специальностей: анестезиологов, нейрохирургов и пр. Их же не хватает именно в областной больнице, с бардаком, нехваткой медикаментов, клопами, вшами, нищенскими зарплатами и косоруким младшим персоналом. В частных клиниках с достойными условиями работы штат набран. Более того, там очередь стоит из врачей, мечтающих там поработать! Хоть на полставочки! Хоть за отпускника или декретника!
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
botden (Посетители) Сегодня, 17:07
Если все написанное , это правда, то сотрудников полиции и врачей под суд . Не забыв лишить их свободы. Если я не ошибаюсь именно в 64 доме находится участковый пункт полиции.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Lady_M (Посетители) Сегодня, 16:45
можно давать советы, подать в суд на участкового который не вызвал скорую...на врачей которые продержали на каталке девушку...и т.д. на все это нужны деньги, время и силы... бегать и доказывать.

Пусть девушка поправляется! и без последствий!
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
strana.kz (Посетители) Сегодня, 16:40
не Тот,
да почитав , там под каждым предложением возникает вопрос. почему? почему?..
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Ermyndo (Посетители) Сегодня, 16:40
Цитата: не Тот
Следователь, со слов участкового, сообщил, что якобы побоев не было.


я тоже не понимаю. Каких нафиг слов. Гос структура, а полагаются на слухи и слова. Там же все по бумаге зафиксированно должно быть.

АХТУНГ!
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
не Тот (Посетители) Сегодня, 16:38
С 14 до 20.00 пролежала на каталке! Подавайте на медиков суд .Следователь, со слов участкового, сообщил, что якобы побоев не было. Как он мог так заявить, ведь лицо Ольги было синим и видны следы удушения -это вообще что за отношение к своим служебным обязаностям.???
 
Страницы:
 
1 2
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление


Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 

Новые объявления
сайта «ВесьАктау»

Услуги

Вакансии в Актау

Квартиры в Актау

Легковые автомобили
2002-2017 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика