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ЛАДА.kz » Происшествия

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 10:43

Просмотров: 1269

На пешеходном переходе в 3«Б» микрорайоне Актау сбили женщину

Скорую помощь вызвали очевидцы происшествия. Пострадавшую госпитализировали в реанимационное отделение Мангистауской областной больницы (МОБ).

Приемный покой МОБ. Фото автора
ДТП, по информации очевидцев, произошло 14 июня на пешеходном переходе напротив Политехнического колледжа Актау. Звонок на станцию Скорой помощи поступил в 18:57.

- Женщина 1980 года рождения находилась в крайне тяжелом состоянии. Со слов очевидцев, женщину сбили на пешеходном переходе. У пострадавшей черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга, перелом костей таза, тупая травма живота, ушиб грудной клетки, внутреннее кровотечение и травматический шок, - прокомментировал Болат Тайшыбаев, главный врач станции скорой и неотложной медицинской помощи Актау.

Женщину доставили в МОБ в состоянии комы.

- Пострадавшую направили в реанимационное отделение. Она находится без сознания, подключена к аппарату искусственной вентиляции легких, - рассказал Аймет Мухаметов, заместитель директора МОБ.

Lada.kz готовит запрос в департамент внутренних дел Мангистауской области.


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Комментарии ( 7 )

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xerox (Посетители) Сегодня, 12:49
А кто сбил-то? Марка машины? Кто из своих что ли, раз скрывают?
 
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  • xerox
 Имярек (Посетители) Сегодня, 12:47
Странно, что о виновнике ни слова! Вообще ТИШИНА!

Жизнь всегда достаточно плоха, что бы желание жить лучше никогда не покидало человечество. Сенека
 
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mer (Посетители) Сегодня, 12:39
Опять скупая информация.
 
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  • kz1990
 madeka0 (Посетители) Сегодня, 11:37
Пешеходный переход предназначен для перехода, это не беговая дорожка, как это обычно у нас бывает, пока перейдёшь обсигналят, не успеваешь ноги собрать, готовы по пяткам проехать, неужели какую-то минуту подождать спокойно нельзя
 
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ЁмоЁ (Посетители) Сегодня, 11:25
сам пешеход...на дорогах всяк по всякому бывает. ...а то как стадо растянется и ползут по одному...это про авто!? бывает и не ползут- лётают...
 
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  • Jack
 Budweiser (Посетители) Сегодня, 11:04
Там светофор нужен для пешеходов , а то как стадо растянется и ползут по одному.
 
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  • dundya
  • Вован
  • Jack
  • Имярек
 e.zh_k.a (Посетители) Сегодня, 10:55
И зачем там убрали лежачие ??? Вот тебе и итог(( Девушке скорейшего выздоровления
 
 

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