На пешеходном переходе в 3«Б» микрорайоне Актау сбили женщину

Приемный покой МОБ. Фото автора

ДТП, по информации очевидцев, произошло 14 июня на пешеходном переходе напротив Политехнического колледжа Актау. Звонок на станцию Скорой помощи поступил в 18:57.



- Женщина 1980 года рождения находилась в крайне тяжелом состоянии. Со слов очевидцев, женщину сбили на пешеходном переходе. У пострадавшей черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга, перелом костей таза, тупая травма живота, ушиб грудной клетки, внутреннее кровотечение и травматический шок, - прокомментировал Болат Тайшыбаев, главный врач станции скорой и неотложной медицинской помощи Актау.



Женщину доставили в МОБ в состоянии комы.



- Пострадавшую направили в реанимационное отделение. Она находится без сознания, подключена к аппарату искусственной вентиляции легких, - рассказал Аймет Мухаметов, заместитель директора МОБ.



Lada.kz готовит запрос в департамент внутренних дел Мангистауской области.