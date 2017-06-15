По факту аварии на трассе Актау-Шетпе проводят досудебное расследование

Фото очевидцев ДТП
Авария, по сообщению пресс-службы ДВД Мангистауской области, произошла 13 июня в 19:30.
- Водитель автомобиля «Лада Приора» 1978 года рождения, превысив скорость, выехал на встречную полосу и столкнулся с ехавшим навстречу автомобилем «Лада Ларгус» под управлением 25-летнего водителя. Пассажир машины «Лада Приора», мужчина 1948 года рождения, скончался. Трое пассажиров обеих машин после оказания медицинской помощи отпущены домой, - рассказали в пресс-службе ДВД Мангистауской области.
По факту ДТП проводят досудебное расследование по части 3 статьи 345 УК РК (Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее по неосторожности смерть человека).
Данная статья влечет за собой наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет.
Напомним, видео с места аварии со смертельным исходом Lada.kz прислали очевидцы.
- Водитель автомобиля «Лада Приора» 1978 года рождения, превысив скорость, выехал на встречную полосу и столкнулся с ехавшим навстречу автомобилем «Лада Ларгус» под управлением 25-летнего водителя. Пассажир машины «Лада Приора», мужчина 1948 года рождения, скончался. Трое пассажиров обеих машин после оказания медицинской помощи отпущены домой, - рассказали в пресс-службе ДВД Мангистауской области.
По факту ДТП проводят досудебное расследование по части 3 статьи 345 УК РК (Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее по неосторожности смерть человека).
Данная статья влечет за собой наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет.
Напомним, видео с места аварии со смертельным исходом Lada.kz прислали очевидцы.