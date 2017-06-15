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ЛАДА.kz » Происшествия

Светлана Антонова

Опубликовано: Сегодня, 11:29

Просмотров: 595

По факту аварии на трассе Актау-Шетпе проводят досудебное расследование

Согласно части 3 статьи 345 УК РК, виновнику столкновения автомобилей «Лада Приора» и «Лада Ларгус» грозит до пяти лет лишения свободы. Об этом сообщили в пресс-службе ДВД Мангистауской области.

Фото очевидцев ДТП
Авария, по сообщению пресс-службы ДВД Мангистауской области, произошла 13 июня в 19:30.

- Водитель автомобиля «Лада Приора» 1978 года рождения, превысив скорость, выехал на встречную полосу и столкнулся с ехавшим навстречу автомобилем «Лада Ларгус» под управлением 25-летнего водителя. Пассажир машины «Лада Приора», мужчина 1948 года рождения, скончался. Трое пассажиров обеих машин после оказания медицинской помощи отпущены домой, - рассказали в пресс-службе ДВД Мангистауской области.

По факту ДТП проводят досудебное расследование по части 3 статьи 345 УК РК (Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Данная статья влечет за собой наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет.



Напомним, видео с места аварии со смертельным исходом Lada.kz прислали очевидцы.


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Комментарии ( 1 )

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mer (Посетители) Сегодня, 12:37
А водителей поместили в больницу под арест чтоли? Про них ни слова.
 
 

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