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ЛАДА.kz » Происшествия

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 16:34

Просмотров: 626

В Актау хирурги извлекли из желудка пациента две ручки от ложек

Длина ручек - семь и восемь сантиметров. Врачам 27-летний мужчина рассказал, что хотел покончить жизнь самоубийством. Об этом сообщил Талгат Мукантаев, заведующий отделением видеоэндоскопической хирургии Мангистауской областной больницы (МОБ).

Мангистауская областная больница. Фото автора
Извлечь предметы через рот пациента, как рассказал Талгат Мукантаев, не удалось из-за их крупного размера.

В Актау хирурги извлекли из желудка пациента две ручки от ложек


- Пришлось лапароскопическим методом через три прокола вскрыть желудок, удалить инородные тела и восстановить целостность органа. Уже завтра мужчина сможет ходить, - прокомментировал Талгат Мукантаев.


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Комментарии ( 1 )

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Крадун (Посетители) Сегодня, 17:29
Ну и способ он выбрал! lol
 
 

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