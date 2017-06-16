В Актау хирурги извлекли из желудка пациента две ручки от ложек

Извлечь предметы через рот пациента, как рассказал Талгат Мукантаев, не удалось из-за их крупного размера.- Пришлось лапароскопическим методом через три прокола вскрыть желудок, удалить инородные тела и восстановить целостность органа. Уже завтра мужчина сможет ходить, - прокомментировал Талгат Мукантаев.