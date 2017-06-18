Внедорожник сбил работника ТОО «Кала жолдары» на пешеходном переходе в Актау и скрылся с места ДТП

ДТП случилось на пешеходном переходе между 28 и 29 микрорайонами около торгового центра «Акжелкен», где работали сотрудники ТОО «Кала жолдары». По словам очевидцев, мужчина переходил по «зебре», когда его сбил внедорожник.Информация о происшествии поступила на пульт дежурного станции Скорой помощи (СП) от очевидцев в 16:33. Попутная бригада СП, возвращавшаяся с другого вызова, в 16:20 обслужила пострадавшего мужчину 1973 года рождения. Его доставили в приемный покой областной больницы с диагнозом: закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга.Внедорожник, предположительно Mitsubishi Pajero, как сообщил источник в правоохранительных органах, скрылся с места ДТП. В данный момент ведутся оперативно-розыскные мероприятия.