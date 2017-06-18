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ЛАДА.kz » Происшествия

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 18:44

Просмотров: 491

Внедорожник сбил работника ТОО «Кала жолдары» на пешеходном переходе в Актау и скрылся с места ДТП

Авария произошла 18 июня примерно в 16:20.

Кадр видео
ДТП случилось на пешеходном переходе между 28 и 29 микрорайонами около торгового центра «Акжелкен», где работали сотрудники ТОО «Кала жолдары». По словам очевидцев, мужчина переходил по «зебре», когда его сбил внедорожник.

Информация о происшествии поступила на пульт дежурного станции Скорой помощи (СП) от очевидцев в 16:33. Попутная бригада СП, возвращавшаяся с другого вызова, в 16:20 обслужила пострадавшего мужчину 1973 года рождения. Его доставили в приемный покой областной больницы с диагнозом: закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга.

Внедорожник, предположительно Mitsubishi Pajero, как сообщил источник в правоохранительных органах, скрылся с места ДТП. В данный момент ведутся оперативно-розыскные мероприятия.



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Комментарии ( 3 )

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kostya_aktau (Посетители) Сегодня, 19:17
Уважаемая лада вы откуда берете новости
не знаю как насчет паджеро но там стоял легковой китайский джели с разбитым лобовым и разбитым бампером об пешехода.

Внедорожник, предположительно Mitsubishi Pajero, как сообщил источник в правоохранительных органах, скрылся с места ДТП. В данный момент ведутся оперативно-розыскные мероприятия.
 
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Тихо (Посетители) Сегодня, 19:13
В это приблизительно время там наворачивал чёрный крузак 770 номер очень нагло себя вёл и очень торопился скрыться.
 
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  • KAZAKH-BOY
 Слушатель (Посетители) Сегодня, 19:12
это каким *** надо быть чтобы сваливать после наезда на человека, как вообще нога на газ нажала после произошедшего
 
 

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