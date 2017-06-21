Двоих жителей Мангистау осудили за незаконную реализацию нефтепродуктов

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Во время судебного заседания было установлено, что подсудимые Д. и Т. на территории села Курык приобретали, хранили и транспортировали нефтепродукты без каких-либо документов, подтверждающих законность их добычи. В Актау мужчины продали две тысячи литров нефтепродуктов, - сообщает пресс-служба Актауского городского суда.



Приговором суда подсудимые Д. и Т. признаны виновными по статье 197 части 2 УКРК (Транспортировка, приобретение, реализация, хранение нефти и нефтепродуктов, а также переработка нефти без документов, подтверждающих законность их происхождения, совершенные неоднократно). В совокупности на двоих мужчинам назначено наказание в виде штрафа в размере четырехсот месячных расчетных показателей (907 тысяч 600 тенге).



Приговор суда вступил в законную силу.