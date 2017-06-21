Сейчас на сайте
3027
объявлений
  • Продам 2-комнатную квартиру за 18 000 000 тенге
  • Продам Сайын, зем. участок за 11 000 000 тенге
  • Продам 3-комнатную квартиру за 42 000 000 тенге
  • Продам Батыр, зем. участок за 2 500 000 тенге
  • Сдам Гараж за 15 000 тенге
  • Продам 2-комнатную квартиру за 13 200 000 тенге
  • Продам Тельман, зем. участок за 4 000 000 тенге
 

 
Среда, 21 Июня
+31...+27
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 321.72 KZT
  • €1 = 358.98 KZT
  • 1 RUB = 5.46 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085
  • site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
«Лада» в формате .pdf
 
 

ЛАДА.kz » Происшествия

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 14:12

Просмотров: 733

В Актау водитель автомобиля сбил мотоциклиста

В нейрохирургическое отделение Мангистауской областной больницы (МОБ) госпитализирован гражданин И., 1992 года рождения, пострадавший в ДТП в Актау.

Приемный покой МОБ. Фото автора
По предварительной информации, передвигавшийся на мотоцикле И. был сбит автомобилем 20 июня, примерно в 18:00 часов.

- У пострадавшего сотрясение головного мозга, перелом правой ключицы со смещением, множественные ушибы и ссадины лица, верхних и нижних конечностей. Пострадавший не помнит обстоятельства травмы по причине амнезии, - прокомментировал Гельман Чагай, заведующий нейрохирургическим отделением МОБ.

Состояние пострадавшего врачи оценивают как стабильное, без ухудшения. Проводится лечение и дообследование пациента.

Редакция направила запрос по обстоятельствам дорожно-транспортного происшествия в ДВД области. О результатах сообщим в ближайшее время.


Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 



Новости по теме:

Комментарии ( 1 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Artur007 (Посетители) Сегодня, 15:48
У нас мотоциклисты гонщики...Вечером,ночью ездишь одни летуны...под 100-120 в городе минимум ездят...Научите старшее поколение молодых как соблюдать ПДД...
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление


Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 

Новые объявления
сайта «ВесьАктау»

Услуги

Вакансии в Актау

Квартиры в Актау

Легковые автомобили
2002-2017 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика