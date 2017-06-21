В Актау водитель автомобиля сбил мотоциклиста

Приемный покой МОБ. Фото автора

По предварительной информации, передвигавшийся на мотоцикле И. был сбит автомобилем 20 июня, примерно в 18:00 часов.



- У пострадавшего сотрясение головного мозга, перелом правой ключицы со смещением, множественные ушибы и ссадины лица, верхних и нижних конечностей. Пострадавший не помнит обстоятельства травмы по причине амнезии, - прокомментировал Гельман Чагай, заведующий нейрохирургическим отделением МОБ.



Состояние пострадавшего врачи оценивают как стабильное, без ухудшения. Проводится лечение и дообследование пациента.



Редакция направила запрос по обстоятельствам дорожно-транспортного происшествия в ДВД области. О результатах сообщим в ближайшее время.