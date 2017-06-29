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ЛАДА.kz » Происшествия

Тимур Ниталиев

Опубликовано: Сегодня, 15:29

Просмотров: 964

За совершение трёх преступлений жителя Жанаозена осудили на девять лет

Подсудимого Д. обвинили в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 24 (Приготовление к преступлению), частью 2 статьи 188 (Кража) и частью 3 статьи 106 УК РК (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего). Об этом сообщили в пресс-службе специализированного межрайонного суда по уголовным делам Мангистауской области.

Иллюстрированное фото с сайта Sntat.ru
Подсудимый, как сообщила пресс-служба суда, проник в недостроенный дом в поселке Кызылсай и украл из куртки одного из потерпевших 4000 тенге.

- В одной из комнат спали трое потерпевших. В момент кражи мужчины проснулись и поймали подсудимого. В момент драки подсудимый нанес потерпевшему Х. ножевое ранение в шею с правой стороны. От полученного ранения мужчина, не приходя в сознание, скончался. Суд признал подсудимого Д. виновным в совершении трех преступлений и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на девять лет, - говорится в сообщении пресс-службы суда.

Приговор вступил в законную силу.

Статья 24 УК РК:

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Статья 188 УК РК:

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Статья 106 УК РК:

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Комментарии ( 3 )

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  • Dj_Snow
 Кимуля (Посетители) Сегодня, 18:40
Ворвался ночью в дом как тать,убил человека и получил 9 лет. Рсцениваю данное как призыв к действию,мочите да не судимы будете. За эти преступления как минимум должен получить 18 или 20 лет,но отандасы своих особо не карают.
 
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  • Dj_Snow
 e.zh_k.a (Посетители) Сегодня, 17:24
Жизнь человека стоит 9 лет?
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +4
  • Mestnyi
  • Егерь
  • nadiuna
  • Dj_Snow
 Маривана (Посетители) Сегодня, 16:07
еще одного ублюдка кормить на налоги вместо того чтобы отправить его вслед за жертвой... Господи, когда это уже все изменится...

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