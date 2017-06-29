За совершение трёх преступлений жителя Жанаозена осудили на девять лет

Приготовление к преступлению и покушение на преступление

1. Приготовлением к преступлению признаются совершенные с прямым умыслом приискание, изготовление или приспособление средств или орудий преступления, приискание соучастников преступления, сговор на совершение преступления либо иное умышленное создание условий для совершения преступления, если при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от воли лица обстоятельствам.

2. Уголовная ответственность наступает за приготовление к тяжкому или особо тяжкому преступлению, а также за приготовление к террористическому преступлению.

3. Покушением на преступление признаются действия (бездействие), совершенные с прямым умыслом, непосредственно направленные на совершение преступления, если при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от лица обстоятельствам.

4. Уголовная ответственность наступает за покушение на преступление средней тяжести, тяжкое или особо тяжкое преступление, а также за покушение на террористическое преступление.

5. Уголовная ответственность за приготовление к преступлению и покушение на преступление наступает по той же статье настоящего Кодекса, что и за оконченное преступление, со ссылкой на соответствующую часть данной статьи.

Кража

1. Кража, то есть тайное хищение чужого имущества, - наказывается штрафом в размере до одной тысячи месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.

2. Кража, совершенная:

1) группой лиц по предварительному сговору;

2) неоднократно;

3) с незаконным проникновением в жилое, служебное или производственное помещение, хранилище либо транспортное средство;

4) путем незаконного доступа в информационную систему либо изменения информации, передаваемой по сетям телекоммуникаций, - наказывается штрафом в размере до трех тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

3. Кража, совершенная в крупном размере, - наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет с конфискацией имущества.

4. Кража, совершенная:

1) преступной группой;

2) из нефтегазопровода;

3) в особо крупном размере, - наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества.

Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью

1. Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью - наказывается ограничением свободы на срок от трех до семи лет либо лишением свободы на тот же срок.

2. То же деяние, совершенное:

1) в отношении двух или более лиц;

2) в отношении лица или его близких в связи с осуществлением данным лицом служебной деятельности или выполнением профессионального или общественного долга;

3) в отношении лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, а равно сопряженное с похищением человека либо захватом заложника;

4) с особой жестокостью;

5) группой лиц, группой лиц по предварительному сговору;

6) из корыстных побуждений, а равно по найму;

7) из хулиганских побуждений;

8) по мотиву социальной, национальной, расовой, религиозной ненависти или вражды;

9) с целью использования органов или тканей потерпевшего;

10) неоднократно;

11) в отношении заведомо несовершеннолетнего,

12) в условиях чрезвычайной ситуации или в ходе массовых беспорядков, - наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет.

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, повлекшие по неосторожности смерть потерпевшего либо совершенные преступной группой, - наказываются лишением свободы на срок от восьми до двенадцати лет.

Подсудимый, как сообщила пресс-служба суда, проник в недостроенный дом в поселке Кызылсай и украл из куртки одного из потерпевших 4000 тенге.- В одной из комнат спали трое потерпевших. В момент кражи мужчины проснулись и поймали подсудимого. В момент драки подсудимый нанес потерпевшему Х. ножевое ранение в шею с правой стороны. От полученного ранения мужчина, не приходя в сознание, скончался. Суд признал подсудимого Д. виновным в совершении трех преступлений и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на девять лет, - говорится в сообщении пресс-службы суда.Приговор вступил в законную силу.