В результате взрыва газового баллона житель Мангистау получил ожог 100% поверхности тела

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Житель Акшымрау, по словам врачей, доставивших пострадавшего, получил ожог в результате взрыва газового баллона на автозаправочной станции.



- Мужчина получил термический ожог II степени. Со слов больного, он был охвачен пламенем во время взрыва на газовой заправке. Происшествие случилось 29 июня в 19:00 часов. Фельдшер акшымрауской сельской врачебной амбулатории экстренно доставил 28-летнего мужчину в приемный покой Мангистауской центральной районной больницы. По заявке, поступившей в диспетчерскую санавиации, выехала бригада в составе реаниматолога и фельдшера. В 03:00 пострадавшего доставили в отделение реанимации МОБ в крайне тяжелом состоянии, - прокомментировала Айнур Батырбаева, фельдшер-диспетчер санитарной авиации МОБ.