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ЛАДА.kz » Происшествия

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 12:10

Просмотров: 1013

В результате взрыва газового баллона житель Мангистау получил ожог 100% поверхности тела

С ожогом II степени пострадавшего госпитализировали в Мангистаускую областную больницу (МОБ). Пострадавший находится в реанимационном отделении в крайне тяжелом состоянии.

Фото с сайта Videlson.ru
Житель Акшымрау, по словам врачей, доставивших пострадавшего, получил ожог в результате взрыва газового баллона на автозаправочной станции.

- Мужчина получил термический ожог II степени. Со слов больного, он был охвачен пламенем во время взрыва на газовой заправке. Происшествие случилось 29 июня в 19:00 часов. Фельдшер акшымрауской сельской врачебной амбулатории экстренно доставил 28-летнего мужчину в приемный покой Мангистауской центральной районной больницы. По заявке, поступившей в диспетчерскую санавиации, выехала бригада в составе реаниматолога и фельдшера. В 03:00 пострадавшего доставили в отделение реанимации МОБ в крайне тяжелом состоянии, - прокомментировала Айнур Батырбаева, фельдшер-диспетчер санитарной авиации МОБ.


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Комментарии ( 2 )

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tim77712 (Посетители) Сегодня, 13:29
strana.kz,
У нас сан авиация передвигается на автомобилях, я все время замечаю в статьях с произошедшими инцидентами в Мангистау что сан авиация не прилетает а приезжает на каретах скорой помощи!
Жаль человека у нас многие не понимают что газовые баллоны подвержены изнутри каррозии из за кондицата а с виду они как новые!
 
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  • Ёж
  • Юрий Спассков
 strana.kz (Посетители) Сегодня, 12:45
с 19.00 по 03.00 какой ужас!!! какие муки терпел он столько времени, аж страшно. где санавиация?
 
 

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