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ЛАДА.kz » Происшествия

Светлана Антонова

Опубликовано: Сегодня, 17:09

Просмотров: 1255

В Актау подозреваемого в развратных действиях в отношении малолетней освободили из-под стражи по примирению сторон

Досудебное расследование в отношении жителя Актау 1955 года рождения прекратили в связи с истечением срока давности преступления и примирением сторон. Об этом сообщили в пресс-службе Актауского городского суда.

Фото с сайта Solo Tu
Жителя Актау подозревали в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 124 УК РК («Совершение развратных действий без применения насилия в отношении заведомо малолетней (малолетнего)»). Мужчина, как сообщил источник, снимал компрометирующее фото с участием своей малолетней внучки и выкладывал их на зарубежные порносайты.

- В ходе следствия установлено, что фото сняты около шести лет назад. В связи с истечением срока давности происшествия дело в отношении подозреваемого прекращено. Он освобожден из-под стражи. Родители девочки его простили, - отметили в пресс-службе суда.

Напомним, в марте текущего года в Актау задержан мужчина, подозреваемый в совершении развратных действий в отношении малолетней внучки.


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Комментарии ( 5 )

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manwyk (Посетители) Сегодня, 19:52
Снимки ребенка на порно сайтах размещал и простили?Мол,деньги не пахнут.И родители девочки слегка того,наверное.

Еще не известно,что хуже,извращенный ум или извращенная чувственность.
 
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Джулия (Посетители) Сегодня, 19:39
Цитата: Колдун
Тупизм веление времени и в ватсапе сидят только тупые,кстати мои близкие тоже,я их жалею,но толку то?

Цитата: Колдун
В "ОК" увидеть можно всё и паблики выживших из ума старцев тоже.

Значит в ОКе вы сидите? Они-то чем умнее ватсапа? К тому же ватсап для большинства просто средство связи, что-то вроде условно-бесплатного смс-общения.

В случае невозможности осуществления плана А действуем строго как попало...
 
-1
  • salamander
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  • Тьфу
  • Кимуля
  • Крест
  • Москит
 Колдун (Посетители) Сегодня, 18:51
Цитата: strana.kz
вацап то че?

Для выживших из ума людей. Вватсапе умных нет есть заинтересованные и тупые,последних больше,но это наше всё. Тупизм веление времени и в ватсапе сидят только тупые,кстати мои близкие тоже,я их жалею,но толку то? Старик выживший из ума разместивший снимки внученьки должен был сделать себе харакири как минимум. Неумный харипан.

Цитата: Джулия
Может у кого-то фантазия разыгралась на тему аморальности этих фоток?

В "ОК" увидеть можно всё и паблики выживших из ума старцев тоже.

Цитата: strana.kz
ничего не понимаю в этой жизни. остановите мир, я сойду

Совершенствуйся и всё. Вскоре начнёшь понимать.
 
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Джулия (Посетители) Сегодня, 18:30
И зачем же дедушка это делал?
С другой стороны не указывается какие снимки делал? Мне кажется у каждого второго есть в альбоме фотографии детей в одних трусиках на море. Может у кого-то фантазия разыгралась на тему аморальности этих фоток?

В случае невозможности осуществления плана А действуем строго как попало...
 
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  • Ну Ну
  • serega111777
  • Джулия
  • lefsha_q
 strana.kz (Посетители) Сегодня, 17:38
Родители девочки его простили

ничего не понимаю в этой жизни. остановите мир, я сойду

Колдун,
вацап то че?
 
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  • Тьфу
 Колдун (Посетители) Сегодня, 17:32
Ватсап погубит.
 
 

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