В Актау подозреваемого в развратных действиях в отношении малолетней освободили из-под стражи по примирению сторон

Фото с сайта Solo Tu
Жителя Актау подозревали в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 124 УК РК («Совершение развратных действий без применения насилия в отношении заведомо малолетней (малолетнего)»). Мужчина, как сообщил источник, снимал компрометирующее фото с участием своей малолетней внучки и выкладывал их на зарубежные порносайты.
- В ходе следствия установлено, что фото сняты около шести лет назад. В связи с истечением срока давности происшествия дело в отношении подозреваемого прекращено. Он освобожден из-под стражи. Родители девочки его простили, - отметили в пресс-службе суда.
Напомним, в марте текущего года в Актау задержан мужчина, подозреваемый в совершении развратных действий в отношении малолетней внучки.
- В ходе следствия установлено, что фото сняты около шести лет назад. В связи с истечением срока давности происшествия дело в отношении подозреваемого прекращено. Он освобожден из-под стражи. Родители девочки его простили, - отметили в пресс-службе суда.
Напомним, в марте текущего года в Актау задержан мужчина, подозреваемый в совершении развратных действий в отношении малолетней внучки.