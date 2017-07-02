За сорванные с полицейского погоны житель Актау выплатит штраф

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Подсудимому, как сообщили в Актауском городском суде, инкриминировали часть 1 статьи 378 УК РК (Оскорбление представителя власти при исполнении им своих служебных обязанностей) и часть 1 статьи 379 УК РК (Неповиновение законному требованию или распоряжению представителя власти).



Как выяснилось, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения в 27 микрорайоне. Правонарушитель публично оскорбил сотрудников полиции, выражался нецензурной бранью. У одного из сотрудников полиции со служебной формы он сорвал погоны.



Мужчина признан виновным и ему назначен штраф в размере 30 МРП, то есть 68 070 тенге.