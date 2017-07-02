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ЛАДА.kz » Происшествия

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 16:37

Просмотров: 236

За сорванные с полицейского погоны житель Актау выплатит штраф

За оскорбление чести сотрудника полиции житель Актау понес наказание по двум статьям Уголовного кодекса.

Фото из открытых источников
Подсудимому, как сообщили в Актауском городском суде, инкриминировали часть 1 статьи 378 УК РК (Оскорбление представителя власти при исполнении им своих служебных обязанностей) и часть 1 статьи 379 УК РК (Неповиновение законному требованию или распоряжению представителя власти).

Как выяснилось, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения в 27 микрорайоне. Правонарушитель публично оскорбил сотрудников полиции, выражался нецензурной бранью. У одного из сотрудников полиции со служебной формы он сорвал погоны.

Мужчина признан виновным и ему назначен штраф в размере 30 МРП, то есть 68 070 тенге.


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Комментарии ( 1 )

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Лесник (Посетители) Сегодня, 17:02
Довольно весёлую шутку
Сыграли с солдатом ребята,
Раскрасили красным и синим,
Заставляли ругаться матом!

Мама-анархия, папа-стакан портвейна,
Мама-анархия, папа-стакан портвейна

Это "Кино"! boyan
 
 

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