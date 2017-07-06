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ЛАДА.kz » Происшествия

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 12:26

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С начала купального сезона в Мангистау утонули два человека

С начала купального сезона в Каспии утонули два человека, один из них - ребенок. Об этом рассказал Бакытжан Кайрлаев, руководитель оперативно-спасательного отряда ДЧС Мангистауской области.

Фото автора
В июне в Мангистау утонули два человека, один из них - 13-летний ребенок. Он погиб во время вечернего купания в районе Форт-Шевченко. Тело обнаружено и извлечено из воды.

Вторая трагедия произошла в Баутино. Там во время купания утонул 28-летний мужчина. Молодой человек находился в нетрезвом состоянии.

Спасателями за время купального сезона спасено пять человек.

- На территории области расположено 30 прибрежных участков Каспийского моря, предназначенных для купания. Это три пляжные зоны, пять детских лагерей и 22 базы отдыха. Спасатели ежедневно патрулируют городские пляжи. Но многое зависит от самих отдыхающих. Не надо употреблять спиртные напитки, оставлять детей без присмотра. Детям без сопровождения взрослых купаться в море опасно и запрещено. Особо опасно купаться в местах, где выставлены щиты с предупреждающими и запрещающими знаками и надписями, а также нырять в местах с неизвестным рельефом дна, - сказал Бакытжан Кайрлаев, руководитель оперативно-спасательного отряда ДЧС Мангистауской области.


В Актау определили самые опасные участки, где купаться запрещено - это водоканал «Шора», излюбленный местным населением 43-й километр в районе села Саина Шапагатова и спуск в 4 микрорайоне.

- В наиболее опасных местах, где запрещено купаться, выставлены посты. Но все равно народ не слушается, купается. Будем привлекать местную полицию и налагать штрафы на нарушителей, - отметил Бакытжан Кайрлаев.

Спасатели предупреждает:
Помните, чего нельзя делать на воде:

НЕ заплывайте в запрещенные места!
НЕ подавайте ложных сигналов!
НЕ допускайте шалости на воде!
НЕ подплывайте к проходящим катерам и лодкам!
НЕ прыгайте в воду с мостиков, дамб, причалов, лодок и катеров!
НЕ ныряйте в незнакомом месте!
НЕ рекомендуется выходить в море в непогоду!

Телефон оперативного дежурного департамента по чрезвычайным ситуациям: 112


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