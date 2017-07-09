Водителя автомобиля Opel зажало в машине после ДТП в Актау

ДТП произошло в субботу, 8 июля, примерно в 23:20 на автодороге между 12 и 27 микрорайонами.По сообщению очевидца события, участниками ДТП стали три легковых автомобиля. Участок дороги на месте происшествия временно перекрыли патрульные машины.Прибывшие сотрудники ДЧС, по информации противопожарной службы, помогли медикам достать водителя из автомобиля Opel.Вызов на пульт дежурного станции скорой помощи поступил в 23:26. У мужчины пострадала левая нога. Пострадавшего водителя доставили в травматологический пункт Мангистауской областной больницы и оказали необходимую медицинскую помощь.У него диагностирован ушиб левой голени, плечевого сустава и левой волосистой части головы. От госпитализации он отказался.