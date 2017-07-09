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ЛАДА.kz » Происшествия

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 19:27

Просмотров: 1305

Водителя автомобиля Opel зажало в машине после ДТП в Актау

У 22-летнего водителя автомобиля Opel в результате столкновения зажало ногу.

Пожарные помогают достать пострадавшего
ДТП произошло в субботу, 8 июля, примерно в 23:20 на автодороге между 12 и 27 микрорайонами.

Водителя автомобиля Opel зажало в машине после ДТП в Актау


По сообщению очевидца события, участниками ДТП стали три легковых автомобиля. Участок дороги на месте происшествия временно перекрыли патрульные машины.

Прибывшие сотрудники ДЧС, по информации противопожарной службы, помогли медикам достать водителя из автомобиля Opel.

Водителя автомобиля Opel зажало в машине после ДТП в Актау


Вызов на пульт дежурного станции скорой помощи поступил в 23:26. У мужчины пострадала левая нога. Пострадавшего водителя доставили в травматологический пункт Мангистауской областной больницы и оказали необходимую медицинскую помощь.

У него диагностирован ушиб левой голени, плечевого сустава и левой волосистой части головы. От госпитализации он отказался.

Водителя автомобиля Opel зажало в машине после ДТП в Актау


Фото очевидцев


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Комментарии ( 3 )

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Mona (Посетители) Сегодня, 21:57
В ИнАктау подробно и вовремя написали эту новость, правда, как попало)))), ничего непонятно)))) Но, главное, друзья, что жертв не было.
 
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Лесник (Посетители) Сегодня, 20:34
Летают как угорелые, вот и бьются. Джигиты-архаровцы.. podzatylnik
 
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 Тихо (Посетители) Сегодня, 20:10
На сегодня новостей больше нет.
 
 

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