В Актау задержали подозреваемых в совершении разбойных нападений и краж

Болат Лукманов

Восемь человек, по словам Болата Лукманова, были задержаны по подозрению в совершении разбойных нападений и краж в Актау и Мунайлинской районе. Все они водворены в изолятор временного содержания.



- При проведении оперативно-розыскных и специальных мероприятий была обезврежена организованная преступная группа из числа местных жителей, которые длительное время занимались совершением разбойных нападений и краж. Все участники группы арестованы. В отношении них начато досудебное расследование по признакам частей 1 и 2 статьи 262 Уголовного кодекса РК (Создание и руководство преступной группой, преступной организацией, а равно участие в них), - сообщил Болат Лукманов.



По словам начальника управления по борьбе с организованной преступностью, подозреваемые могли нападать на частные организации, пункты приема цветных металлов и другие объекты бизнеса.



Фото Рашида Исмагилова