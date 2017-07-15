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ЛАДА.kz » Происшествия

Станислава Куцай

Опубликовано: Сегодня, 14:57

Просмотров: 1077

В Актау задержали подозреваемых в совершении разбойных нападений и краж

Об этом рассказал Болат Лукманов, начальник управления по борьбе с организованной преступностью ДВД Мангистауской области.

Болат Лукманов
Восемь человек, по словам Болата Лукманова, были задержаны по подозрению в совершении разбойных нападений и краж в Актау и Мунайлинской районе. Все они водворены в изолятор временного содержания.

- При проведении оперативно-розыскных и специальных мероприятий была обезврежена организованная преступная группа из числа местных жителей, которые длительное время занимались совершением разбойных нападений и краж. Все участники группы арестованы. В отношении них начато досудебное расследование по признакам частей 1 и 2 статьи 262 Уголовного кодекса РК (Создание и руководство преступной группой, преступной организацией, а равно участие в них), - сообщил Болат Лукманов.

По словам начальника управления по борьбе с организованной преступностью, подозреваемые могли нападать на частные организации, пункты приема цветных металлов и другие объекты бизнеса.

Фото Рашида Исмагилова


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Комментарии ( 2 )

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Тихо (Посетители) Сегодня, 18:44
Цитата: Лесник
Актауский "қара мысық".

При таком большом составе карательного органа до сих пор существуют бандиты и расгонщики как в 30 или 88 года. Полиция явно не справляется с функциями своими,в основном водителей шерстят набивая карманы и бюджет и разве это не так question кто не согласен киньте в меня обломком кирпича.
 
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 Лесник (Посетители) Сегодня, 15:28
Актауский "қара мысық". kill
 
 

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