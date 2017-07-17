Полицейские Актау разыскивают пострадавших от действий мошенницы при заключении договоров на покупку жилья

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По версии следствия, 50-летняя Бурлакова с 2014 по 2016 год обманывала горожан, обещая им квартиры по низкой цене.



- Бурлакова открыла филиал ТОО «Форте-Лайн» и арендовала офис в 10 микрорайоне Актау. На основании программы «Дом-15», «Дом-35» и «Копилка-2016», войдя в доверие, женщина обманным путем заключала с клиентами инвестиционные договора на покупку квартир. В отношении Олены Бурлаковой ведется досудебное расследование по части 4 статьи 190 (Мошенничество). Обвиняемую задержали, - сообщили в следственном отделе УВД Актау.



Пострадавших в результате мошенничества просят обратиться в полицию по телефонам: 102, 53-14-78, 53-14-76, 53-14-74, 53-18-26 или в кабинет №220 УВД Актау к следователю Габбасову А.Т.