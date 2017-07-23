Несколько человек пострадали в аварии на перекрестке в центре Актау

На место ДТП прибыли патрульные машины и две кареты Скорой помощи.Со слов очевидцев, произошло столкновение двух машин - Toyota FJ Cruiser и Lada Priora. В результате аварии один из автомобилей врезался в столб уличного освещения, машину выкинуло за бордюр.Как сообщили на станции Скорой помощи, несколько человек госпитализировали в областную больницу.