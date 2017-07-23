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ЛАДА.kz » Происшествия

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 01:13

Просмотров: 761

Несколько человек пострадали в аварии на перекрестке в центре Актау

В ночь с 22 на 23 июля на перекрестке перед акиматом Мангистауской области столкнулись две машины.

Фото очевидцев
На место ДТП прибыли патрульные машины и две кареты Скорой помощи.

Несколько человек пострадали в аварии на перекрестке в центре Актау


Несколько человек пострадали в аварии на перекрестке в центре Актау


Со слов очевидцев, произошло столкновение двух машин - Toyota FJ Cruiser и Lada Priora. В результате аварии один из автомобилей врезался в столб уличного освещения, машину выкинуло за бордюр.

Несколько человек пострадали в аварии на перекрестке в центре Актау


Несколько человек пострадали в аварии на перекрестке в центре Актау


Как сообщили на станции Скорой помощи, несколько человек госпитализировали в областную больницу.

Несколько человек пострадали в аварии на перекрестке в центре Актау


Несколько человек пострадали в аварии на перекрестке в центре Актау





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Комментарии ( 4 )

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tag_92 (Посетители) Сегодня, 01:38
Кто нибудь ехал сегодня со стороны МАЭКа или баз отдыха...тоже говорят страшная авария была вечером.

Жарко очень...может шапку снять!?
 
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Ержан8282 (Посетители) Сегодня, 01:36
Даа жалко людей(((
 
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tag_92 (Посетители) Сегодня, 01:35
Цитата: Artur007
Но как они столкнулись?

Судя по расположение машин и по тому какие части сильно побиты, наверное приора пытался повернуть налево на перекрестке, когда ехал со стороны загса...Вроде там камера есть. разберутся.

Жарко очень...может шапку снять!?
 
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Artur007 (Посетители) Сегодня, 01:18
Жесть,от приоры вообще ниче не осталось!Но как они столкнулись?Не пойму по фото кто откуда ехал!
 
 

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