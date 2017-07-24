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ЛАДА.kz » Происшествия

Тимур Ниталиев

Опубликовано: Сегодня, 16:42

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Жителя Мангистау арестовали на 20 суток за вождение в состоянии алкогольного опьянения

Подсудимого обвинили в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 6 статьи 608 КоАП РК. Об этом сообщила пресс-служба Тупкараганского районного суда.

фото с сайта kolesa.ru
Суд установил, что обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, управлял автомобилем, не имея водительского удостоверения.

- Гражданина Ш. задержали сотрудники дорожной полиции. Постановлением суда мужчина признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 6 статьи 608 КоАП РК. Ему назначено наказание в виде административного ареста сроком на 20 суток, - сообщили в пресс-службе суда.

Статья 608 КоАП РК:

1. Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения, а равно передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения, - влекут лишение права управления транспортным средством на срок три года.

2. Действия, предусмотренные частью первой настоящей статьи, повлекшие создание аварийной обстановки, -
влекут лишение права управления транспортным средством на срок четыре года.

3. Действия, предусмотренные частью первой настоящей статьи, повлекшие причинение потерпевшему вреда здоровью, не имеющие признаков уголовно наказуемого деяния, или повреждение транспортных средств, грузов, дорожных и иных сооружений либо иного имущества, - влекут лишение права управления транспортным средством на срок пять лет.

4. Действия, предусмотренные частями первой, второй и третьей настоящей статьи, совершенные повторно в течение года после истечения срока административного взыскания, - влекут административный арест на 15 суток и лишение права управления транспортным средством на срок шесть лет.

5. Действия, предусмотренные частью четвертой настоящей статьи, совершенные повторно в течение года после истечения срока административного взыскания, предусмотренного частью четвертой настоящей статьи, - влекут административный арест на 30 суток и лишение права управления транспортными средствами сроком на 10 лет.

6. Действия, предусмотренные частями первой, второй и третьей настоящей статьи, совершенные лицами, не имеющими права управления транспортными средствами, - влекут административный арест на 20 суток.

7. Действия, предусмотренные частью шестой настоящей статьи, совершенные повторно в течение года после истечения срока административного взыскания, предусмотренного частью шестой настоящей статьи, - влекут административный арест на 30 суток.

8. Действия, предусмотренные частями шестой и седьмой настоящей статьи, совершенные лицами, к которым административный арест в соответствии с частью второй статьи 50 настоящего Кодекса не применяется, - влекут штраф в размере 200 месячных расчетных показателей.[/spoiler]


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