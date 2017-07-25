В Актау женщина разбилась после падения с седьмого этажа

Здание станции скорой помощи. Фото автора

Звонок, как рассказала статист, поступил от сотрудника полиции. Через минуту на место происшествия выехала бригада интенсивной помощи в составе врача и двух фельдшеров.



- На момент прибытия бригады женщина, выпавшая с седьмого этажа, была без признаков жизни. Пульс на крупных сосудах отсутствовал. Диагноз — биологическая смерть в результате падения с седьмого этажа, - прокомментировала Оразгуль Сельбаева.