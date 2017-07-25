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ЛАДА.kz » Происшествия

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 13:46

Просмотров: 3218

В Актау женщина разбилась после падения с седьмого этажа

Происшествие случилось в 33 доме 14 микрорайона Актау. Вызов в диспетчерскую станции скорой и неотложной медицинской помощи поступил 25 июля в 01:24. Об этом сообщила Оразгуль Сельбаева, статист станции скорой помощи.

Здание станции скорой помощи. Фото автора
Звонок, как рассказала статист, поступил от сотрудника полиции. Через минуту на место происшествия выехала бригада интенсивной помощи в составе врача и двух фельдшеров.

- На момент прибытия бригады женщина, выпавшая с седьмого этажа, была без признаков жизни. Пульс на крупных сосудах отсутствовал. Диагноз — биологическая смерть в результате падения с седьмого этажа, - прокомментировала Оразгуль Сельбаева.


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Комментарии ( 3 )

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Quwanysh Atshybaiuly (Посетители) Сегодня, 16:15
Аты қайырлы болсын. Қалайша осылай болғаны ...
 
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  • tolk
 Тихо (Посетители) Сегодня, 14:30
А что случилось что люди говорят7
 
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  • tolk
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 Ирон (Посетители) Сегодня, 13:48
мои соболезнования родным,
 
 

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