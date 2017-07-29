На трассе Актау - Жанаозен в результате ДТП загорелся автомобиль

ДТП произошло около 10:17 часов 28 июля.- На 26 километре Актау - Жанаозен произошло столкновение автомобилей Toyota Avalon и УАЗ. В результате ДТП произошло возгорание УАЗа. Пожар ликвидирован в 10:43 часов. В ликвидации возгорания участвовали пятеро человек личного состава и одна единица техники, - сообщили в пресс-службе ДЧС Мангистауской области.По предварительным данным, пострадало четыре человека.Редакция Lada.kz ожидает официальный комментарий ДВД Мангистауской области.