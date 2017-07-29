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ЛАДА.kz » Происшествия

Тимур Ниталиев

Опубликовано: Сегодня, 14:33

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На трассе Актау - Жанаозен в результате ДТП загорелся автомобиль

Происшествие случилось на 26 километре трассы Актау - Жанаозен 28 июля.

Кадр видео
ДТП произошло около 10:17 часов 28 июля.

- На 26 километре Актау - Жанаозен произошло столкновение автомобилей Toyota Avalon и УАЗ. В результате ДТП произошло возгорание УАЗа. Пожар ликвидирован в 10:43 часов. В ликвидации возгорания участвовали пятеро человек личного состава и одна единица техники, - сообщили в пресс-службе ДЧС Мангистауской области.

По предварительным данным, пострадало четыре человека.
Редакция Lada.kz ожидает официальный комментарий ДВД Мангистауской области.



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