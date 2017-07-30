На пешеходном переходе в Актау водитель сбил девушку и скрылся с места ДТП

- Все произошло неожиданно. Меня откинуло в сторону. Я увидела, что у меня сломана рука. Только после аварии поняла, что удар пришелся зеркалом заднего вида. Я была в шоке, поэтому не запомнила номер машины. Надеюсь, что водителя накажут, - рассказала пострадавшая.

- Я приехал уже после аварии, когда ее увозила карета скорой помощи. При мне инспектор дорожной полиции составлял схему ДТП – я подписался как свидетель. Инспектор сказал, что оставшееся зеркало от автомобиля принадлежит Chevrolet Cruze, - рассказал друг пострадавшей.

Пострадавшая девушка Екатерина, по ее словам, возвращалась домой с работы и переходила «зебру» с подругой из 5 в 6 микрорайон. Водитель автомашины серебристого цвета Chevrolet Cruze двигался в сторону центра. После ДТП водитель иномарки сразу скрылся. На месте ДТП осталось зеркало заднего вида.Как дополнила Екатерина, сейчас она чувствует себя намного лучше.У девушки, как сообщили в отделении травматологии Мангистауской областной больницы, диагностирован закрытый перелом правой плечевой кости и закрытый перелом левой голени.Водителя, как сообщили в дорожной полиции, задержали.Обстоятельства ДТП выясняются.