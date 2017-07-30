Сейчас на сайте
2587
объявлений
  • Сварочные работы, 5 000 тенге
  • Продам Дверь за 20 000 тенге
  • Кровля
  • Сантехнические услуги
  • Продам Стойку для одежды за 8 000 тенге
  • Продам Бизнес готовый за 250 000 тенге
  • Продам Коробки за 45 тенге
 

«Лада» в формате .pdf
 
Воскресенье, 30 Июля
+36...+33
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 326.74 KZT
  • €1 = 382.81 KZT
  • 1 RUB = 5.5 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085
  • site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
 

ЛАДА.kz » Происшествия

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 18:28

Просмотров: 1667

На пешеходном переходе в Актау водитель сбил девушку и скрылся с места ДТП

ДТП произошло на нерегулируемом пешеходном переходе между 5 и 6 микрорайонами ночью 30 июля примерно в 02:00.

Фото Сергея Кораблева из архива Lada.kz
Пострадавшая девушка Екатерина, по ее словам, возвращалась домой с работы и переходила «зебру» с подругой из 5 в 6 микрорайон. Водитель автомашины серебристого цвета Chevrolet Cruze двигался в сторону центра. После ДТП водитель иномарки сразу скрылся. На месте ДТП осталось зеркало заднего вида.

На пешеходном переходе в Актау водитель сбил девушку и скрылся с места ДТП


- Все произошло неожиданно. Меня откинуло в сторону. Я увидела, что у меня сломана рука. Только после аварии поняла, что удар пришелся зеркалом заднего вида. Я была в шоке, поэтому не запомнила номер машины. Надеюсь, что водителя накажут, - рассказала пострадавшая.


Как дополнила Екатерина, сейчас она чувствует себя намного лучше.

- Я приехал уже после аварии, когда ее увозила карета скорой помощи. При мне инспектор дорожной полиции составлял схему ДТП – я подписался как свидетель. Инспектор сказал, что оставшееся зеркало от автомобиля принадлежит Chevrolet Cruze, - рассказал друг пострадавшей.


У девушки, как сообщили в отделении травматологии Мангистауской областной больницы, диагностирован закрытый перелом правой плечевой кости и закрытый перелом левой голени.

Водителя, как сообщили в дорожной полиции, задержали.

Обстоятельства ДТП выясняются.

Фото автора


Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 



Новости по теме:

Комментарии ( 2 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
spamregg (Посетители) Сегодня, 22:04
Да поставте камеру уже там!!! Как ночь там пешеходов часто не пропускают. А про двойные сплошные вообще молчу, каждые 20 минут кто нибудь да поворачивает!
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +4
  • Shark
  • Егерь
  • мунайши73
  • pic
 Ян (Посетители) Сегодня, 20:23
Пешеходам о себе чаще нужно думать. Машина она не(любит),она давит. Посмотри влево,посмотри вправо и иди глядя влево и вправо,так матушка моя меня учила и представьте себе меня до сих пор ни кто не сбил.
Водителя, как сообщили в дорожной полиции, задержали.
А вот ему роги поотшибать лишенцу за трусость врождённую.

В кибер войне,нет границ и правил.
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление


Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 

Новые объявления
сайта «ВесьАктау»

Услуги

Вакансии в Актау

Квартиры в Актау

Легковые автомобили
2002-2017 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика