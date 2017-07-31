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ЛАДА.kz » Происшествия

Станислава Куцай

Опубликовано: Сегодня, 13:07

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Самолет компании «Эйр Астана» сообщением Алматы-Актау столкнулся с птицей

Инцидент с самолетом произошел во время взлета. Об этом сообщила пресс-служба авиакомпании.

Фото Ольги Ярославской из архива Lada.kz
Воздушное судно Airbus A321 выполняло 30 июля рейс КС 884 по маршруту Алматы – Актау.

- Самолет вылетел из Алматы в 22 часа 25 минут. В целях безопасности полета экипаж принял решение о возврате авиалайнера в аэропорт вылета. В 23 часа 40 минут самолет благополучно приземлился в аэропорту Алматы. Инженеры авиакомпании провели инспекцию воздушного судна, по результатам которой установлено, что авиалайнер находится в исправном состоянии, повреждений нет. Самолет вылетел в Актау в 00:55. Авиакомпания «Эйр Астана» благодарит пассажиров за понимание и приносит извинения за неудобства, - сообщили в пресс-службе компании.

Столкновения с птицами, как отметили в «Эйр Астане», являются серьезной угрозой безопасности полетов.

С начала года в аэропорту Алматы зарегистрировано семь случаев столкновения воздушных судов с птицами. Один случай стал причиной повреждения самолета: в носовой части и на правом предкрылке воздушного судна образовались вмятины.

Всего в 2016 году зарегистрировано 59 столкновений с птицами в аэропортах Казахстана, из них в 10 случаях зафиксированы повреждения воздушных судов.


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Комментарии ( 1 )

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Лесник (Посетители) Сегодня, 13:53
У нас бакланы тоже, смотрю, косяками стали перелетать.
 
 

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