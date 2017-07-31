Самолет компании «Эйр Астана» сообщением Алматы-Актау столкнулся с птицей

Фото Ольги Ярославской из архива Lada.kz

Воздушное судно Airbus A321 выполняло 30 июля рейс КС 884 по маршруту Алматы – Актау.



- Самолет вылетел из Алматы в 22 часа 25 минут. В целях безопасности полета экипаж принял решение о возврате авиалайнера в аэропорт вылета. В 23 часа 40 минут самолет благополучно приземлился в аэропорту Алматы. Инженеры авиакомпании провели инспекцию воздушного судна, по результатам которой установлено, что авиалайнер находится в исправном состоянии, повреждений нет. Самолет вылетел в Актау в 00:55. Авиакомпания «Эйр Астана» благодарит пассажиров за понимание и приносит извинения за неудобства, - сообщили в пресс-службе компании.



Столкновения с птицами, как отметили в «Эйр Астане», являются серьезной угрозой безопасности полетов.



С начала года в аэропорту Алматы зарегистрировано семь случаев столкновения воздушных судов с птицами. Один случай стал причиной повреждения самолета: в носовой части и на правом предкрылке воздушного судна образовались вмятины.



Всего в 2016 году зарегистрировано 59 столкновений с птицами в аэропортах Казахстана, из них в 10 случаях зафиксированы повреждения воздушных судов.