В Мангистаускую областную больницу за сутки госпитализировали четверых пациентов с ножевыми ранениями

Карета Скорой помощи у здания МОБ. Фото автора

Пациенты, со слов Медета Жигангалиева, находятся в сознании, их состояние стабильное.



Первого из четверых раненых бригада Актауской станции скорой и неотложной медицинской помощи доставила в МОБ 30 июля в 08:30. Мужчина 1996 года рождения поступил с проникающим ножевым ранением брюшной полости. По словам врачей, мужчина предпринял попытку суицида.



Второго пострадавшего - мужчину 1976 года рождения - бригада скорой помощи доставила в МОБ 30 июля в 20:02 с рынка, расположенного в 22 микрорайоне Актау. Врачи диагностировали резаную рану шеи и массивное кровотечение.



Третьего пострадавшего с колото-резаной раной брюшной полости доставили 31 июля в 04:35 из одной из гостиниц Актау. Мужчина, по словам врачей, находился в состоянии алкогольного опьянения.



Четвертый пострадавший поступил 31 июля в 4:56. Мужчину 1979 года рождения доставили в больницу из 6-го дома 4-го микрорайона Актау с проникающей резаной раной живота. Он, по словам врачей, также находился в состоянии алкогольного опьянения.