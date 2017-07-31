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ЛАДА.kz » Происшествия

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 16:31

Просмотров: 969

В Мангистаускую областную больницу за сутки госпитализировали четверых пациентов с ножевыми ранениями

Всех пациентов прооперировали и перевели в отделение хирургии Мангистауской областной больницы (МОБ). Об этом рассказал Медет Жигангалиев, исполняющий обязанности заведующего отделением экстренной помощи МОБ.

Карета Скорой помощи у здания МОБ. Фото автора
Пациенты, со слов Медета Жигангалиева, находятся в сознании, их состояние стабильное.

Первого из четверых раненых бригада Актауской станции скорой и неотложной медицинской помощи доставила в МОБ 30 июля в 08:30. Мужчина 1996 года рождения поступил с проникающим ножевым ранением брюшной полости. По словам врачей, мужчина предпринял попытку суицида.

Второго пострадавшего - мужчину 1976 года рождения - бригада скорой помощи доставила в МОБ 30 июля в 20:02 с рынка, расположенного в 22 микрорайоне Актау. Врачи диагностировали резаную рану шеи и массивное кровотечение.

Третьего пострадавшего с колото-резаной раной брюшной полости доставили 31 июля в 04:35 из одной из гостиниц Актау. Мужчина, по словам врачей, находился в состоянии алкогольного опьянения.

Четвертый пострадавший поступил 31 июля в 4:56. Мужчину 1979 года рождения доставили в больницу из 6-го дома 4-го микрорайона Актау с проникающей резаной раной живота. Он, по словам врачей, также находился в состоянии алкогольного опьянения.


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Комментарии ( 2 )

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