Жителя Мангистау приговорили к 150 часам общественных работ за езду в нетрезвом виде

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Суд установил: 29 мая 2017 года в 00:20 подсудимого, который управлял автомобилем «ВАЗ-2016», задержали сотрудники полиции.



- Суд признал его виновным по части 1 статьи 346 УК РК. Назначено наказание в виде общественных работ на срок 150 часов, с лишением права управления транспортными средствами сроком на три года, - сообщили в пресс-службе Мунайлинского районного суда.



Статья 346 часть 1 - Управление транспортным средством лицом, лишенным права управления транспортными средствами, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения, либо передача такому лицу управления транспортным средством, а равно допуск такого лица к управлению транспортным средством, совершенный должностным лицом или собственником либо владельцем транспортного средства.



Данная статья предусматривает штраф в размере до пятисот месячных расчетных показателей либо исправительные работы в том же размере, либо привлечение к общественным работам на срок до трехсот часов, либо арест на срок до девяноста суток, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком на три года.



Приговор суда не вступил в законную силу.