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ЛАДА.kz » Происшествия

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 11:15

Просмотров: 384

Жителя Мангистау приговорили к 150 часам общественных работ за езду в нетрезвом виде

Нарушителя задержали сотрудники Мунайлинского районного отдела внутренних дел (РОВД). Об этом сообщила пресс-служба Мунайлинского районного суда.

Фото с сайта Автоправовед.рф
Суд установил: 29 мая 2017 года в 00:20 подсудимого, который управлял автомобилем «ВАЗ-2016», задержали сотрудники полиции.

- Суд признал его виновным по части 1 статьи 346 УК РК. Назначено наказание в виде общественных работ на срок 150 часов, с лишением права управления транспортными средствами сроком на три года, - сообщили в пресс-службе Мунайлинского районного суда.

Статья 346 часть 1 - Управление транспортным средством лицом, лишенным права управления транспортными средствами, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения, либо передача такому лицу управления транспортным средством, а равно допуск такого лица к управлению транспортным средством, совершенный должностным лицом или собственником либо владельцем транспортного средства.

Данная статья предусматривает штраф в размере до пятисот месячных расчетных показателей либо исправительные работы в том же размере, либо привлечение к общественным работам на срок до трехсот часов, либо арест на срок до девяноста суток, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком на три года.

Приговор суда не вступил в законную силу.


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Комментарии ( 3 )

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Темирхан Тилеп (Посетители) Сегодня, 12:23
ВАЗ-2016 новая ?
 
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Tatyana01 (Посетители) Сегодня, 11:41
Напоминает "ПРиключения Шурика" :-)..... воспитывать будут lol
 
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Sazan (Посетители) Сегодня, 11:32
управлял автомобилем «ВАЗ-2016», задержали сотрудники полиции.

Ну прямо алькапону хлопнули!
Вот сейчас прям все мажорики то вздрогнули и бухать за рулем бросили bravo
Прям восхищаюсь героизмом ментов и судей!
Вот это я понимаю удар по беспределу!
 
 

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