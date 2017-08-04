В 22 микрорайоне Актау загорелся склад

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Сигнал о происшествии в пожарную службу поступил в 10:23. В 10:24 на место ЧП выехали сотрудники пожарной части. В складском помещении горела бытовая химия.- В ликвидации пожара задействованы 28 человек и пять единиц техники. Через 40 минут пожар удалось локализовать. Сейчас спасатели проводят разбор конструкций. Пострадавших нет. Причину и ущерб установит дежурный дознаватель, - сообщил майор гражданской защиты Ерлан Мауленов, начальник ГУ «Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ» ДЧС Мангистауской области.