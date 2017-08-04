Полиция расследует обстоятельства смерти двоих жителей Мангистау на Солдатском пляже

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Обстоятельства смерти 20-летнего парня и 17-летней девушки на Солдатском пляже выясняют полицейские.
Звонок на станцию скорой помощи поступил 30 июля в 21:11 от отдыхающих на пляже. Выехали две реанимационные бригады. Тела из воды извлекли очевидцы. Прибывшие врачи констатировали смерть пострадавших. Молодые люди, по информации врачей Мангистауской областной больницы, проживали в поселке Кызыл-Тобе.
Звонок на станцию скорой помощи поступил 30 июля в 21:11 от отдыхающих на пляже. Выехали две реанимационные бригады. Тела из воды извлекли очевидцы. Прибывшие врачи констатировали смерть пострадавших. Молодые люди, по информации врачей Мангистауской областной больницы, проживали в поселке Кызыл-Тобе.
Видео очевидцев